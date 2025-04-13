Чувства к теще: что делать, когда зятя привлекает запретное
Теща - женщина непростая. Она может быть доброй и мудрой, а может - категоричной и властной. Но что делать, если вы замечаете, что у вас к ней возникают яркие эмоции? И неважно, это раздражение, злость, вина или даже что-то... неожиданное.
Как реагировать зятю, если теща вызывает непрошеные чувства или влюбленность, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
По словам эксперта, чувства к теще могут казаться стыдом или запретным желанием. Но на самом деле такие ситуации случаются чаще, чем кажется.
Разберемся, почему у зятя могут возникать эмоции к теще, как на это реагировать и где проходит грань между нормой и риском для семьи.
Почему возникают такие чувства
Иногда симпатия к теще - это не столько влюбленность, сколько проекция потребностей, которые мужчина не получает в браке.
"Например, теща заботливая, спокойная и откровенная, а жена часто занята, холодная и раздражительная - мозг автоматически считывает "привлекательность" другой женщины как компенсаторную. И еще нюанс: запретное всегда привлекает больше. И это чистая биология", - объясняет Виталий Курсик.
Самые частые причины:
- Эмоциональная усталость в отношениях с женой
- Впечатления от новизны
- Отсутствие поддержки и заботы со стороны жены
- Внутренний кризис или личная неуверенность
Если теща вас раздражает
Непрошеные советы, постоянное вмешательство в вашу жизнь, критика или намеки, что вы "не дотягиваете" до уровня ее дочери - все это может вызвать желание либо отстраниться, либо ответить резко.
"Но чем сильнее эмоция, тем больше она говорит о вас, а не о ней. Что именно вас задевает?", - говорит эксперт.
- Не повторяет ли она фразы, которые когда-то говорили вам родители?
- Не пытаетесь ли вы получить ее одобрение? И если да, зачем вам это нужно?
- Как реагирует ваша жена? Если она поддерживает маму, возможно, стоит поговорить именно с ней.
Если теща вызывает теплые чувства... даже слишком теплые
"Она заботливая, мудрая, внимательная. Возможно, она понимает вас лучше, чем собственная жена, или просто всегда относится к вам тепло и поддерживающе. И вот вы ловите себя на мысли: "Почему мне с ней так хорошо?" Остановитесь и задумайтесь", - говорит коуч.
- Это восхищение ею или то, что она дает вам то, чего не хватает в браке?
- Вы ищете поддержку или восхищаетесь ее женственностью?
- Это эмоциональная подмена? Возможно, вы хотите больше внимания, заботы, легкости - и подсознательно переносите эти потребности на тещу.
Что делать в такой ситуации?
- Посмотреть на свои истинные чувства и их корень.
- Разобраться, какие потребности остаются неудовлетворенными в вашей жизни.
- Если есть нерешенные вопросы в отношениях - работать с ними, а не искать их решение в теще.
- Не паникуйте и не делайте резких действий. Разберитесь.
- Проанализируйте, что именно вас привлекает.
- Не фантазируйте и не стройте сценарии в своей голове.
- Держите дистанцию и избегайте физических контактов.
"Эмоции к теще - это, возможно, зеркало ваших более глубоких переживаний. И такие чувства - это не приговор и не стыд, а психологическая ситуация, с которой можно разобраться. Не путайте временные эмоции с реальными чувствами. А если мыслей и переживаний много и они не дают покоя, то стоит разложить все по полочкам со специалистом", - резюмирует Виталий Курсик.