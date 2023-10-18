"Услышали, как вылетают окна". Очевидцы рассказали о ночном обстреле Запорожья

В ночь на 18 октября россияне обстреляли Запорожье по меньшей мере шестью ракетами. Два человека погибли,четверо ранены. Очевидцы рассказали, как происходил ракетный удар.

Детали ночного обстрела Запорожья

Один из очевидцев сообщил, что ракета попала в соседскую квартиру. Там жила молодая пара. Их до сих пор ищут под завалами.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", - расксазал он.

Другая жительница дома Владислава после второго взрыва побежала в бомбоубежище.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но не очень громкий, пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", - отметила женщина.

Дом, в который попала ракета (фото: suspilne.media)

Алексей Клименко вспоминает, что после того взрыва он вышел в коридор со своей супругой, чтобы там спрятаться.

"Стояли там, а потом - взрыв и у нас все полетело. Как потом оказалось, у нас выбило рамы, балконы, входные двери, межкомнатные, повалило мебель. Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор, а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", - сообщил мужчина.