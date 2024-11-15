Начинается "Сожженный путь". Астролог ответила, кого ждет 7-дневная проверка на прочность

"В период, когда Солнце проходит через семь последних градусов знака Зодиака Скорпион (в 2024 году эта мистерия будет продолжаться с 15 по 21 ноября включительно), в зороастризме проходит особый пост, который называется "Сожженный путь", - пояснила астролог.

"Это время выбора, связанного со словом. Это либо искушение, "мертвое слово", либо очищение и выбор пути Благого Слова. Именно с силой Благого Слова связана магия очищения и преобразования, а вот пренебрежение к Благому Слову превращает жизнь человека на "Сожженный путь", - добавила она.

Как пояснила Соловьева, каждый градус прохождения Солнца по этой "сожженной дороге" связан с одним из грехов, которым соблазняют человека, не давая ему вырваться из уз зла. Этот период обличает возможность совратить человека изнутри, путем проявления в нем грехов: безверия, гнева, алчности, похоти, страха, лжи, гордыни.

"Это - проверка воли человека, когда жизнь испытывает силу его духа. И только от него самого зависит, каким смыслом будут наполнены для него эти дни, пройдет ли он эти испытания", - отметила эксперт.

Поэтому она советует быть очень бдительными, пытаться понимать происходящее, особенно если эти градусы Скорпиона (24-30) актуализированы в индивидуальном гороскопе человека.

Особенно остро этот период могут почувствовать люди, которые родились:

с 13 по 23 ноября

с 10 по 20 февраля

с 12 по 22 мая

с 14 по 24 августа.

Это время, считает Соловьева, может оказаться трудным. Поэтому необходимо экономно тратить силы и помнить о том, что мы сами своим выбором, своими поступками, можем превратить свою жизнь в "сожженную пустыню", если не сумеем устоять перед искушениями и измениться изнутри.

"Или катарсис и превращение или падение в пропасть. Преодолевая в себе все зло, человек может выйти на совершенно новый уровень своего духовного и физического развития", - пояснила астролог.

Также Соловьева рассказала, что раньше зороастрийцы верили в следующее: когда человек подвергается тем или иным соблазнам, он позволяет "проявляться темным силам".

А чтобы научиться противостоять всему этому, на протяжении всех семи дней важны: пост, воздержание и строгость в желаниях.

"Особое внимание уделяется работе со Словом, которое очищает и превращает, ведет через "обожженную пустыню" к обретению самого себя", - подчеркнула Соловьева.