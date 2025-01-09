Начинается мощный энергетический период. Что обещает астропрогноз на 8 января и как привлечь счастье

Прогноз астропогоды на 9 января

Период для новых дел и важных решений будет неблагоприятным. Впрочем, в этот день можно посещать парикмахерскую.

"До 12:04 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилища. После 12:04 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. В это время начнется один из самых энергетически мощных периодов", - пояснила Соловьева.

"В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью. Все дела требуют максимального осознания, собранности и тщательности. Нужна повышенная осторожность в делах, доводите все ранее начатое до логического завершения", - добавила она.

Астролог советует браться за дела только тогда, когда вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим. Также этот день можно посвятить имущественным делам, вопросам с деньгами и помощи другим. А мужчины, отметила Соловьева, должны сделать подарки женщинам.

Гороскоп на 9 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

9 января - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️, это положение считается худшим. А до 4 февраля планета будет ретроградной.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, различных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - советует эксперт.

Также не следует забывать, что до 14 января Юпитер в Близнецах попадет в позицию разрушительного градуса. И это может принести определенные проверки на прочность, обман и интриги.

"Не ставьте себя в зависимость от окружающих, не подстраивайтесь под других, живя за их счет. Не назначайте на этот период (с 3-го по 14-е января) важных дел, связанных со сферой ответственности Юпитера. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - напомнила Соловьева.