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Имеет проблемы со здоровьем: как сейчас живет пес Крым, который плакал на руинах дома в Днепре

Что известно о собаке в Днепре по кличке Крым (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Фотография собаки в Днепре, плачущей на руинах дома, где погибли его хозяева, всколыхнула весь мир. Сейчас пес по кличке Крым приходит в себя от пережитого и начинает заново жить.

Об этом сообщает Суспільне.

Сейчас о животном заботятся в КП "Зооконтроль".

Из-за сильного стресса в первые дни в приюте Крым ничего не ел. Также собака никого к себе не подпускала и вела себя агрессивно. Однако такое поведение было вполне нормальным.

Рисунок, облетевший весь мир (фото: Антон Хозяйкин)

Теперь пес сдружился с одним из работников "Зооконтроля" и именно с ним пошла на первую прогулку.

"На самом деле у него тяжелая судьба, малым щенкам его перевезли из Крыма. Теперь он попал в эпицентр ракетного удара. Пока делается все необходимое, чтобы нормализовать его состояние. Он начинает жить заново", - сказал депутат горсовета Антон Андриенко.

Выживший после ракетного удара пес Крым (suspilne.media)

Отмечается, что в приют после ракетного удара животное привезли слепым и глухим. К тому же в Крыма обнаружилась сердечная недостаточность, ему ставили капельницы и кололи успокаивающее. Сейчас контузия уже проходит, собака восстановилась и начинает понемногу есть.

Собаке уже 12 лет, поэтому из-за такого почтенного возраста требуется осторожное лечение. Кроме того, выяснилось, что животное уже долгое время живет с опухолью. Решения по ее удалению будут приниматься позже.

Выживший после ракетного удара пес (suspilne.media)

Документально владельцев у Крыма нет. Поэтому местные власти ищут ему новых любящих хозяев. Сейчас желающих забрать собаку в свою семью очень много, среди них даже иностранцы.

В горсовете сообщили, что им звонили люди из Германии, Бельгии, Великобритании и Израиля, которые хотели забрать собаку к себе.

Выживший после ракетного удара пес Крым (suspilne.media)

Ранее мы сообщали, что 29 сентября в результате обстрела Днепра погибли двое детей.

Также мы писали, что военные показали пса, который предупреждает о приближении ракеты.

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