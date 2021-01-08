У МОЗ розповіли, як змінився коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став частіше уражати молодих людей, фіксують епідеміологи. При цьому у вірусу майже вдвічі скоротився інкубаційний період.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передали в Офісі президента.

За словами чиновника, період, коли інфікована вірусом людина здатна заражати інших, тепер становить сім-вісім днів.

Зауважимо, що раніше час збереження активності коронавірусу Sars-cov-2 був два тижні.

Степанов на селекторній нараді перед посиленням карантину 8 січня також заявив, що нові обмежувальні заходи в Україні дозволять уникнути великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип.

"Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг", - сказав глава МОЗ.

Під час наради у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання числа хворих на COVID-19.

За даними Центру громадського здоров'я, 7 січня в Україні було зафіксовано 8997 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей - 227). Кількість активних хворих склала 306 774 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 майже 1,1 млн людей, одужали 773214 пацієнта, кількість летальних випадків склала 19505.

Раніше повідомлялося, що інфекціоніст дав відповідь, чи дійсно епідемія COVID-19 в Україні пішла на спад.

Нагадаємо, що заступник глави МОЗ Віктор Ляшко розповів про жорсткий зимовий карантин, а також про нові заборони та що дозволено в період з 8 по 24 січня.