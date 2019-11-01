Чому внутрішні авіарейси в Україні дорожчі за міжнародні: відповідь міністра

Владислав Криклій розповів про ціни на внутрішні авіарейси (Фото: колаж РБК-Україна)

В Україні на ринку авіаперевезень присутня олігополія

Владислав Криклій, міністр транспорту і інфраструктури України, розповів про ціни на внутрішні авіаперевезення в країні та пояснив високу вартість квитків на літак - часто дорожче за міжнародні рейси - фактором олігополії. Про це чиновник розповів у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Так, глава Мінінфраструктури відповів на запитання журналіста щодо причини різниці в цінах на рейси всередині країни та закордон, коли наприклад до столиці Естонії Таллінн можна полетіти "Боїнгом" за 1500 гривень в одну сторону, а до Ужгорода з Києва щонайменше за 2600 гривень на Як-40.

"На жаль, у нас не дуже багато внутрішніх авіаперевізників, тому дійсно склалася ситуація, яка була присутня олігополія (тип ринкової структури недосконалої конкуренції, в якій домінує вкрай мала кількість фірм)", - визнав Криклій.

Владислав Криклій пояснив, чому внутрішні авіарейси в Україні дорожчі за міжнародні (Фото: скріншот)

Чиновник розповів, що єдиний великий авіаперевізник, який раніше заходив по лоу-кост моделі в Україну був Wizz Air, який потім пішов з нашої країни.

"Але наразі з'являється в тому числі SkyUp, і, до речі, повертаючись із Запоріжжя в Київ я летів трохи менше, ніж за 1 тисячу гривень. Хочу сказати, що все більше таких внутрішніх рейсів розвивається, і я переконаний, що ця олігополія буде потроху зникати. І міжнародні авіаперевізники відновлюють комунікацію про те, щоб реєструвати українські компанії, і заходити з більш доступними і дешевими рейсами всередині України", - каже міністр.

Також Криклій розповів, що уряд має намір робити, щоб ця олігополія зникала.

Владислав Криклій пояснив, чому внутрішні авіарейси в Україні дорожчі за міжнародні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

"Демонструвати, що наш ринок відкритий. Давати всі умови для цього, ліквідувати бар'єри. Для розуміння, у нас навіть була така ситуація, коли на певний маршрут кілька компаній отримували можливість користуватися цим маршрутом - 2-3 компанії - але фактично за цим маршрутом літали тільки 1 або 2 компанії, і нормативно не було передбачено, щоб цей маршрут скасовувався автоматично, якщо ти протягом 3-6 місяців не літаєш, щоб з'являлася можливість у інших зайти на цей маршрут", - пояснив чиновник

Також він додав, що зараз влада відчиняє "двері можливостей".

"Тобто вони стукають у двері, але не могли достукатися. Ось власне зараз ми ці двері можливостей і відчиняємо, і охоче готові співпрацювати з усіма авіаперевізниками", - заявив Криклій.

Владислав Криклій розповів про ціни на внутрішні авіарейси в Україні (Відео: YouTube / ТСН)