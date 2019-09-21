Чому повернулася? Повалій шокувала мережу прогулянкою по Києву

Повалій здивувала шанувальників цікавим образом
Таїсія Повалій, яка раніше погрожувала дати концерт в Україні, вже розгулює по Києву і викладає відповідні фото в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.
Виконавиця розмістила два знімки на яких вона позує в чорному платті і елегантному пальто бежевого кольору. Образ доповнює прикраса у формі підкови.
Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)
Користувачі тут же відреагували на публікацію, адже артистка позувала в столиці України, що викликало багато запитань у шанувальників. Деякі сконцентрувалися на образі артистки:
Таїсія Повалій (скріншот: instagram.com/tpovaliyofficial)
Як ми раніше писали, в мережі почалося обурення, коли українці дізналися, що Таїсія Повалій збирається дати концерт у Києві.
Також ми писали про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.