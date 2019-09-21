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Чому повернулася? Повалій шокувала мережу прогулянкою по Києву

STYLERПерсони    21.09.2019 - 11:37
Чому повернулася? Повалій шокувала мережу прогулянкою по Києву
Таїсія Повалій (фото: facebook.com/tpovaliyfan)

Повалій здивувала шанувальників цікавим образом

Таїсія Повалій, яка раніше погрожувала дати концерт в Україні, вже розгулює по Києву і викладає відповідні фото в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

Виконавиця розмістила два знімки на яких вона позує в чорному платті і елегантному пальто бежевого кольору. Образ доповнює прикраса у формі підкови.

Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Користувачі тут же відреагували на публікацію, адже артистка позувала в столиці України, що викликало багато запитань у шанувальників. Деякі сконцентрувалися на образі артистки:

  • Таїсія, любіть Москву. Київ ви за копійку продали.
  • Як не їхала. Скільки прожила в Москві?
  • Головне, під каштанами не ходити. Дуже боляче вони зараз падають.
  • Так, красиво. Але підкова мене бентежить.
  • Боже. Очей не відірвати.

Чому повернулася? Повалій шокувала мережу прогулянкою по Києву

Таїсія Повалій (скріншот: instagram.com/tpovaliyofficial)

Як ми раніше писали, в мережі почалося обурення, коли українці дізналися, що Таїсія Повалій збирається дати концерт у Києві.

Також ми писали про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.

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