Почему вернулась? Повалий шокировала сеть прогулкой по Киеву

Таисия Повалий (фото: facebook.com/tpovaliyfan)

Повалий удивила поклонников интересным образом

Таисия Повалий, которая ранее грозилась дать концерт в Украине, уже разгуливает по Киеву и выкладывает соответствующие фото в социальной сети Instagram на своей странице.

Исполнительница разместила два снимка на которых она позирует в черном платье и элегантном пальто бежевого цвета. Образ дополняет украшение в форме подковы.

Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Пользователи тут же отреагировали на публикацию, ведь артистка позировала в столице Украины, что вызвало много вопросов у поклонников. Некоторые сконцентрировались на образе артистки:

Таисия, любите Москву. Киев вы за копейку продали.

Как не уезжала. Сколько в Москве прожила?

Главное, под каштанами не ходить. Очень больно они сейчас падают.

Да, красиво. Но подкова меня смущает.

Боже. Глаз не оторвать.

Таисия Повалий (скриншот: instagram.com/tpovaliyofficial)

Как мы ранее писали, в сети началось негодование, когда украинцы узнали, что Таисия Повалий собирается дать концерт в Киеве.

Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.