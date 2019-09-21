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Почему вернулась? Повалий шокировала сеть прогулкой по Киеву

STYLERПерсоны    21.09.2019 - 11:37
Почему вернулась? Повалий шокировала сеть прогулкой по Киеву
Таисия Повалий (фото: facebook.com/tpovaliyfan)

Повалий удивила поклонников интересным образом

Таисия Повалий, которая ранее грозилась дать концерт в Украине, уже разгуливает по Киеву и выкладывает соответствующие фото в социальной сети Instagram на своей странице.

Исполнительница разместила два снимка на которых она позирует в черном платье и элегантном пальто бежевого цвета. Образ дополняет украшение в форме подковы.

Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Пользователи тут же отреагировали на публикацию, ведь артистка позировала в столице Украины, что вызвало много вопросов у поклонников. Некоторые сконцентрировались на образе артистки:

  • Таисия, любите Москву. Киев вы за копейку продали.
  • Как не уезжала. Сколько в Москве прожила?
  • Главное, под каштанами не ходить. Очень больно они сейчас падают.
  • Да, красиво. Но подкова меня смущает.
  • Боже. Глаз не оторвать.

Почему вернулась? Повалий шокировала сеть прогулкой по Киеву

Таисия Повалий (скриншот: instagram.com/tpovaliyofficial)

Как мы ранее писали, в сети началось негодование, когда украинцы узнали, что Таисия Повалий собирается дать концерт в Киеве.

Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.

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