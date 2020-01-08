Чому українці бідні: вчені назвали несподівану причину

Чому українці бідні? Це питання цікавить багатьох, тому Центр близькосхідних досліджень та Аналітичний центр Українського католицького університету (УКУ) провели дослідження даного питання, яке отримало назву "Субкультура бідності в Україні".

Протягом року соціологи проводили опитування і фокус-групові дискусії в містах Скадовськ та Чаплинка Херсонської області. Саме ці міста були обрані для цього, оскільки населення вважає себе особливо збіднілим після анексії Криму.

"Укрінформ" поспілкувався з авторами дослідження: професором кафедри соціології УКУ Оксаною Міхеєвої і заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим.

Один з важливих висновків дослідження - українському суспільству не вистачає фінансової грамотності. У суспільстві домінують матеріальні цінності. Люди намагаються купувати занадто дорогі речі для себе.

Експерти також заявили, що українці бояться похвалитися справжніми успіхами через відсутність системи захисту власності. Захист від крадіжок і нападів не гарантований.

У жителів України низька продуктивність праці. Тільки один із 60 респондентів зміг розповісти про свій функціонал на роботі. Більшість людей не знають, чим вони займаються в компанії, і це вже питання до роботодавця.

В Україні дуже вузький коридор реалізації. На роботу беруть 18-28-річних з досвідом, а в 30-35 вже досить складно почати займатися чимось новим.

Дослідження також показало, що вища освіта не рятує від бідності. Є багато людей, яким вища освіта нічого не дала в житті.

Також в Україні дуже погано з мотивацією. Якщо людина робить на роботі щось добре, то це сприймається як належне, але якщо вона провиниться, то її відразу ж сильно засудять.

У країні також розмите поняття середнього класу. Вважається, що це люди, які заробляють трохи більше 15 тисяч гривень. Але один з ключових критеріїв належності до середнього класу - наявність приватної власності.

Дуже сильно змінилася поведінка молоді, яка не прагне купувати квартири, якщо можна знімати житло і бути мобільним у разі зміни роботи. Також люди не хочуть купувати авто, оскільки їм простіше викликати таксі. Одяг для них більше не є частиною презентації себе.

Багатство не є соціально схваленим, тому до нього не прагнуть. В Україні часто вважають, що, якщо людина багата, значить вона "накрала в 90-х". Тому багатство в очах бідних людей не вважається легітимним, соціально схваленим, а значить до нього не варто прагнути.