Чому в Україні COVID відступає, а смертність зростає: лікар дав несподіване пояснення

Лікар зробив заяву про коронавірус і смертність (фото: Getty Images)

В Україні фіксують спад захворювань на коронавірус, що можна пояснити зниженням звернень заражених громадян до медиків і зменшенням тестування. Однак при цьому смертність у країні зростає.

Причинами цього стали змінені у зв'язку з карантином правила медичного обслуговування пацієнтів, а також "ковідна" паніка, на тлі якої багато хто також перестав звертати увагу на інші хвороби. Про це заявив відомий київський лікар Євген Дубровський у своєму Facebook.

Медик звернув увагу, що безліч людей з COVID-19 не обстежуються і хворіють в легкій формі без звернень до лікаря, займаються самолікуванням. У підсумку випадки госпіталізації у "ковідних" лікарнях зменшилася в рази.

Дубровський висловив сумнів, що таку ситуацію можна пояснити локдауном - мовляв, карантинних обмежень українці нерідко не дотримуються, - та що також "забороною продажу шкарпеток або мила подолали епідемію".

При цьому в Україні інша проблема "вже про себе не забарилась заявити" - дуже висока загальна смертність по країні.

"Ковідоістерія, паніка та заміщення ковідом всіх інших захворювань дуже швидко призвело до негативних наслідків. Навіть офіційна держстатистика засвідчує, що загальна смертність в порівнянні з минулими місцями та аналогічними місяцями минулих років збільшилась", - пише доктор.

Дубровський зазначив, що головними причинами смертельних випадків в Україні залишаються серцево-судинні захворювання, онкологія і пневмонії. До них включено також певна частка ускладнень внаслідок коронавірусу.

Та основна причина збільшення смертності криється в іншому, переконаний лікар.

По-перше, під час епідемії населення втратило доступність до надання медичної допомоги. Карантин, відмова від госпіталізації планових хворих, відстрочені планові операції, закриті судинні, кардіологічні відділення, зменшення кількості працюючого медичного персоналу, якого забрали на боротьбу з COVID-19.

"Всі ті запущені, недоліковані, недообстежені пацієнти з серйозними, особливо серцево-судинними та онкологічними захворюваннями, втратили необхідний час та увагу. Наслідки - не вимагають себе довго чекати", - попереджає Дубровський.

По-друге, "ковідоістерія" та масова паніка. Це призвело до того, що "залякане" населення побудувало таке ставлення до медичної допомоги, що "краще посидіти та перетерпіти вдома, ніж їхати в лікарню, де ще заразять!"

В результаті таке відношення до медичної системи призвело до дуже пізнього строку госпіталізацій, а також до запущених важких форм як по COVID-19, так і по інших хворобам.

По-третє, малоефективне дистанційне лікування. Була побудована "стіна" між лікарем і пацієнтом, а також виходить відсутність нормального спілкування, огляду і постійного нагляду за літніми людьми на ділянці.

"Не забуваймо про широченний обсяг самолікування, який був спровокований відсутністю єдиної зваженої інформації та загального підходу до ковіду (пригадаймо всі ті схеми лікування у соцмережах, коли "обізнані" пацієнти радили всім і кожному свою версію лікування ковіду). Неконтрольовані прийоми зайвих ліків, помножені на постійний стрес, паніку та розпач точно не додали здоров'я населенню в цілому", - зазначає лікар.

Дубровський наголошує, що все це разом, але з різних сторін, й призвело до погіршення загальної ситуації.

"Фатальна помилка, яку продовжує робити цілий світ, коли неправильно ставить акценти. COVID не є єдиним захворюванням. COVID не є головною причиною смертності. КОВІД не є самим небезпечним захворюванням. Якщо всю увагу, сили та ресурси спрямовувати на COVID - неодмінно погіршиться ситуація по іншим хворобам. Що зараз і спостерігається", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, нещодавно український лікар розповів, чому деякі пацієнти хворіють на COVID-19 дуже важко.

Також раніше лікар Євген Дубровський розповів чому для хворого на коронавірус так важливий кисень.