Український лікар розповів, чому деякі пацієнти хворіють COVID-19 дуже важко

Доктор Дубровський розповів про коронавірус (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні не зменшує своїх обертів та люди все одно заражаються і хворіють. Відомий київський лікар Євген Дубровський пояснив, чому ж у деяких пацієнтів перебіг хвороби досить важкий. По-перше, існують основні групи ризику.

"Це літні люди з вираженими метаболічними та серцево-судинними захворюваннями. Чому? Тому що ці “магічні” слова – цитокіни, брадикініни, кініни – стосуються, в першу чергу, серцево-судинної системи.", - написав лікар на своїй Facebook-сторінці.

Отже, чому ж групи ризику можуть переносити коронавірус дуже важко. Річ у тому, що в організмі є потужна система, яку називають ренін-ангіотензинова (РАС). Нирки, судини, серце - це все пов'язано і працює разом, щоб забезпечити нормальне функціонування організму. Тиск, реакція на навантаження, баланс рідини - все це контролюється РАС. Коронавірус проникає в організм через рецептори ключового ферменту, який працює в цій системі - АСЕ2 (АПФ II).

Цього вже достатньо для певних проблем, адже втручання в систему РАС викликає порушення роботи серця, нирок та судин. У тих хворих, хто вже має хронічні порушення роботи серцево-судинної системи (ССС), це відчувається сильніше.

"Молодих, у яких немає проблем з ССС, це не стосується. Діабет, надмірна вага - все пов'язано. Теж судини, теж навантаження на серце. Плюс, жирова тканина - це високоактивна біологічна субстанція, яка може впливати на імунні реакції", - зазначив Дубровський.

Також медик наголосив, що якщо у людини нормальний імунітет і немає хронічних захворювань - вона перенесе коронавірус досить легко.

Як ми раніше писали, київський лікар Євген Дубровський розказав, чому для хворого коронавірусом так важливий кисень.