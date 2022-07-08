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Чому тріскаються помідори при дозріванні і як цього уникнути

Чому тріскаються помідори (freepik)
Автор: Марина Настевич

Кожен дачник, вирощуючи помідори, сподівається зібрати великий і якісний урожай. Однак при їх дозріванні нерідко можна побачити тріщини на плодах, які не тільки псують зовнішній вигляд, але і ведуть до втрати якості врожаю.

Чому це може відбуватися, чим небезпечні тріщини на помідорах і як їх не допустити - читайте в матеріалі нижче.

Тріснуті томати вживати в їжу можна, але досить швидко, так як вони починають псуватися і гнити. Для консервації вони не підходять.

Чому тріскаються помідори?

Різкий перепад вологості повітря

Три основні причини зміни вологості:

1. Спека і посуха. Грунт тріскається, плоди перестають розвиватися і рости. Потім ми поливаємо грунт і відбувається різкий перепад.

Рішення проблеми: мульчувати грунт.

2. Надмірно частий полив. Коли плоди зріють, часто поливати не потрібно. Помідори будуть водянистими і почнуть тріскатися.

Рішення проблеми: скоротити частоту поливу.

3. Невелика кількість води для поливу. У період посухи ми забуваємо, що норма поливу змінюється - під кожен кущ потрібно виливати до 10 л води на 7 днів.

Поливаємо за схемою: 2 рази в тиждень по 5 літрів (можна розділити 5 літрів на ранок і вечір).

Прищипування під час дозрівання плодів

Логіка прищіпки помідорів під час дозрівання плодів така: поживні речовини перенаправляються з верхівкових пагонів на розвиток плодів. Але в той же час волога, яка повинна була піти в верхівку томата, починає накопичуватися в плодах. Через це вони лопаються.

Неправильне використання добрив

Щоб помідори повноцінно розвивалися, їх потрібно вчасно підгодовувати. Недолік поживних речовин, як і їх надлишок, призводить до деформації і розтріскування плодів.

Раніше ми писали, який копійчаний засіб з вашої кухні зробить помідори на грядці солодкими і плідними.

Також повідомлялося про помилки, через які помідори на грядці почорніють і загинуть.

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