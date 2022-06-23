Чому з`являється гіркота в огірках та як її позбутися

Що робить огірок гірким

Огірки природним чином виробляють хімічні речовини - кукурбітацинами, які дуже гіркі і у великих кількостях можуть негативно позначитися на здоров'ї людини. Ці сполуки накопичуються у стеблі і листках, але під впливом певних умов можуть проникати в плоди.

Гіркота в огірках може бути викликана рядом факторів:

Надто спекотні умови . Одна з найбільш поширених причин викликана тепловим стресом, коли температура піднімається вище +30. Кращим рішенням стане захист плодів за допомогою тканинного навісу вдень, коли сонце дуже спекотне;

. Одна з найбільш поширених причин викликана тепловим стресом, коли температура піднімається вище +30. Кращим рішенням стане захист плодів за допомогою тканинного навісу вдень, коли сонце дуже спекотне; Холод . Така проблема може виникнути на початку сезону, коли ночі холодні. Потрібно садити огірки після заморозків і прогрівання ґрунту;

. Така проблема може виникнути на початку сезону, коли ночі холодні. Потрібно садити огірки після заморозків і прогрівання ґрунту; Коливання температур . Якщо температура різко коливається від однієї крайності до іншої протягом тривалого періоду - можуть почати рости гіркі огірки;

. Якщо температура різко коливається від однієї крайності до іншої протягом тривалого періоду - можуть почати рости гіркі огірки; Нестача води . Полив особливо важливий на ранніх стадіях росту. Ґрунт повинен бути вологим принаймні на 5 см від поверхні;

. Полив особливо важливий на ранніх стадіях росту. Ґрунт повинен бути вологим принаймні на 5 см від поверхні; Поганий ґрун т. Ще один фактор, що викликає гіркоту - це нестача поживних речовин у ґрунті. Підгодовуйте огірки збалансованим добривом кожні 6-8 тижнів;

т. Ще один фактор, що викликає гіркоту - це нестача поживних речовин у ґрунті. Підгодовуйте огірки збалансованим добривом кожні 6-8 тижнів; Несвоєчасний збір врожаю. Огірки повинні бути готові до збору через 50-70 днів після посадки. Потрібно регулярно збирати врожай, оскільки смак плоду стає гіршим, коли він виростає занадто великим.

Чому огірки гіркі (freepik)

Зокрема, гіркота концентрується в кінці стебла і шкірці огірка. Відріжте кінець стебла і шкірку перед вживанням.

Для того, щоб повернути овочам приємний смак, можна скористатися будь-яким із способів: