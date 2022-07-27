Ось чому небезпечно класти ноги на передню панель автомобіля

Під час довгої їзди автомобілем пасажири на боковому сидінні люблять ставити ноги на приладову панель машини. Зміна положення тіла приносить полегшення і навіть благотворно впливає на здоров'я (покращується кровообіг). Однак, це може стати причиною справжньої трагедії.

Безпека в автомобілі залежить не лише від уваги водія до дороги, існують також небезпечні пози для водія та його пасажирів. У разі аварії наслідки можуть бути серйозними.

Чому не можна так робити

Головним стимулом припинити таку звичку є наявність в автомобілі подушки безпеки пасажира. Вона влаштована таким чином, щоб уникнути більших пошкоджень у разі сильного удару. Подушка безпеки буде правильно працювати тільки в тому випадку, якщо людина не чіпаєте її при запуску, а такий контакт, на жаль, відбувається, коли пасажир тримає ноги на передній панелі.

Наслідки розгортання подушки безпеки у спосіб можуть бути надзвичайно небезпечними.

Чому не можна класти ноги на передню панель автомобіля (freepik)

Якщо подушка безпеки вибухне, коли ви поставили ноги на панель, то вони та частини тіла навколо тазу піддаються найбільшому ризику. Подушка безпеки може зламати кістки та цілком можливо, що у вас будуть травми хребта.

Експерти радять бути обережними та не класти ключі чи інші дрібні предмети біля подушки безпеки.

Також важливо пристібати ремінь безпеки, сидіти з прямою спиною та ногами на автомобільному килимку. Тільки тоді ви зможете завжди подорожувати безпечно та бути захищеними у разі аварії.