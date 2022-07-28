Чому одних людей комарі кусають постійно, а інших - ні: важливе пояснення

Річ у тому, що у цих надокучливих комах є особливі уподобання.

Що приваблює комарів

Запах тіла

Комарів приваблює запах молочної кислоти, аміаку та інших речовин, що виділяються разом із потом. Тому під час заняттям спортом на вулиці варто бути обережними. Щоб не провокувати комах, потрібно частіше приймати душ у спеку.

Чорний колір

Існує думка, що комарів приваблює чорний колір, тому якщо ви одягнете вбрання темного відтінку, то з більшою ймовірністю будете покусані цими комахами.

Алкоголь

Також люди, які вживали алкоголь, зокрема пиво, більше приваблюють комарів, аніж ті, хто цього не робив. Це може бути пов’язано з тим, що спиртні напої впливають на температуру тіла, а також запах тіла людини.

Вуглекислий газ

Люди видихають вуглекислий газ, який приваблює комарів. Людина робить більше цього з’єднання під час занять спортом, тому потрібно бути обережними.

Бактерії

Поверхню тіла людини населяють безліч бактерій, а комарі полюбляють середовище, де їх багато. Можливо, саме тому вони частіше атакують щиколотки і ступні, де мікробів найбільше.

Вагітність

Жінки при надії приваблюють у два рази більше комарів, ніж звичайні люди. Також вагітні видихають на 21 відсоток більше вуглекислого газу, ніж інші люди. До того ж температура тіла вища приблизно на 0,5 градуса, а цього досить, щоб стати приманкою для комарів.

Є кілька способів запобігти укусам комарів: