Чому потрібно фотографувати свою валізу перед польотом: про це мало хто знає

Під час подорожі кожна людина боїться загубити валізу. Тому краще попередити цю неприємну ситуацію та перестрахуватися, аніж опинитися у ній непідготовленим.

Як розповів досвідчений подорожувальник Сарвахгян Сантаунам, завжди потрібно фотографувати свою валізу чи сумку перед тим, як передати їх у багажне відділення. За його словами, це може суттєво спростити пошук речей, якщо вони загубляться.

Також, коли багаж втрачається, то пасажир повинен подати скаргу та написати заяву до адміністрації аеропорту. В ній потрібно вказати, як виглядає валіза та що в ній є. За словами Сарвахгяна чіткий опис можуть надати дуже мало туристів.

Тому тут на допомогу прийдуть фотографії самої валізи. Знімки потрібно робити з усіх сторін, і так, щоб було добре видно особливо примітні деталі, а саме елементи декору тощо.

Чому перед поїздкою потрібно фотографувати свою валізу (freepik)

"Якщо пасажир говорить, що загубив чорну валізу, адміністрація ніколи не зможе знайти її, бо в аеропорту тисячі чорних валіз. Фото дає чіткий опис багажу і допомагає звузити коло пошуку", – переконаний експерт.