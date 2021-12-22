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Чому потрібно фотографувати свою валізу перед польотом: про це мало хто знає

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Середа 22 грудня 2021 07:01
Чому потрібно фотографувати свою валізу перед польотом: про це мало хто знає Чому потрібно фотографувати свою валізу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час подорожі кожна людина боїться загубити валізу. Тому краще попередити цю неприємну ситуацію та перестрахуватися, аніж опинитися у ній непідготовленим.

Про це пише The Sun.

Як розповів досвідчений подорожувальник Сарвахгян Сантаунам, завжди потрібно фотографувати свою валізу чи сумку перед тим, як передати їх у багажне відділення. За його словами, це може суттєво спростити пошук речей, якщо вони загубляться.

Також, коли багаж втрачається, то пасажир повинен подати скаргу та написати заяву до адміністрації аеропорту. В ній потрібно вказати, як виглядає валіза та що в ній є. За словами Сарвахгяна чіткий опис можуть надати дуже мало туристів.

Тому тут на допомогу прийдуть фотографії самої валізи. Знімки потрібно робити з усіх сторін, і так, щоб було добре видно особливо примітні деталі, а саме елементи декору тощо.

Чому потрібно фотографувати свою валізу перед польотом: про це мало хто знаєЧому перед поїздкою потрібно фотографувати свою валізу (freepik)

"Якщо пасажир говорить, що загубив чорну валізу, адміністрація ніколи не зможе знайти її, бо в аеропорту тисячі чорних валіз. Фото дає чіткий опис багажу і допомагає звузити коло пошуку", – переконаний експерт.

Раніше ми повідомляли, що названо помилки, які допускає кожен під час складання валізи.

Також ми писали, що названо способи, які допоможуть не витрачати зайвих грошей в аеропорту.

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