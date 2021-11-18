Ось чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування

Сиве волосся виривати не можна, але і уникнути природного процесу, пов'язаного з віковими змінами навряд чи вийде. Зате його можна відстрочити, а питання сивини можна вирішувати іншими, крім фарбування, способами.
Про це пише Еxpertpovolosam.
На жаль, але на його місці виросте новий - теж сивий. При цьому висмикування сивини може призвести до таких неприємних наслідків:
Якщо сивого волосся зовсім небагато, 2-3 по всій голові, ви можете акуратно відрізати їх манікюрними ножицями у самого кореня.
Сучасна індустрія краси пропонує багато засобів для боротьби з сивиною крім самого фарбування. Є спеціальні прямопроникаючі пігменти, які на 30% покриють сиве волосся, і таким чином вони стануть менш помітними; безаміачні барвники, що покриває здатність яких 50%.
У короткій стрижці сиве волосся менш помітне, так як така зачіска не розпадається на проділ.
З народних способів це може бути ополіскувач на основі чаю, відвар з кореня лопуха і насіння кропу, відвар шипшини.
Відмінний спосіб боротьби як з сивим волоссям, так і з відрослими корінням - тонуючі спреї для волосся. Такий засіб за пару секунд замаскує проблему, зберігши стійкість до наступного миття.
Ну а в крайньому випадку, якщо сивого волосся стало дуже багато, існують стійкі барвники, які допоможуть вам на 100% зафарбувати сивину і забути про це на найближчі 3-4 тижні.
Раніше ми писали про копійчаний засіб, який продається в будь-якій аптеці. Він здатен прискорити ріст вашого волосся.
Також вчені з'ясували, брак якого вітаміну сприяє тому, що волосся швидко стає сивим.