Ось чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування

Що буде, якщо вирвати сивий волос

На жаль, але на його місці виросте новий - теж сивий. При цьому висмикування сивини може призвести до таких неприємних наслідків:

пошкодженню волосяного кореня (фолікула), що порушить структуру нового волоса;

врослих волосків;

запалення волосяної "цибулини" і шкіри навколо;

розвитку дерматологічних захворювань шкіри голови;

якщо захопитися висмикуванням, в результаті можна отримати локальні лисини.

Як же вирішити цю проблему, якщо ви поки не готові регулярно фарбуватися

Якщо сивого волосся зовсім небагато, 2-3 по всій голові, ви можете акуратно відрізати їх манікюрними ножицями у самого кореня.

Сучасна індустрія краси пропонує багато засобів для боротьби з сивиною крім самого фарбування. Є спеціальні прямопроникаючі пігменти, які на 30% покриють сиве волосся, і таким чином вони стануть менш помітними; безаміачні барвники, що покриває здатність яких 50%.

У короткій стрижці сиве волосся менш помітне, так як така зачіска не розпадається на проділ.

З народних способів це може бути ополіскувач на основі чаю, відвар з кореня лопуха і насіння кропу, відвар шипшини.

Відмінний спосіб боротьби як з сивим волоссям, так і з відрослими корінням - тонуючі спреї для волосся. Такий засіб за пару секунд замаскує проблему, зберігши стійкість до наступного миття.

Ну а в крайньому випадку, якщо сивого волосся стало дуже багато, існують стійкі барвники, які допоможуть вам на 100% зафарбувати сивину і забути про це на найближчі 3-4 тижні.

Фахівці виділяють наступні причини посивіння волосся: