Чому не можна їсти качан капусти та як він може нашкодити організму

Яка буває капуста

Цей рід рослин сімейства капустяні налічує понад 100 видів. У магазинах здебільшого продається качанна капуста, яка легше вирощується та зберігається. Серед найпопулярніших різновидів є:

білокачанна капуста;

червонокачанна;

кольорова;

брюссельська;

савойська;

китайська;

пекінська;

броколі;

романеско;

кольрабі.

Шкода качана

Багато хто думає, що саме капустяний качан містить все найкорисніше і цінне. А насправді все навпаки, він акумулює в собі всі шкідливі речовини з грунту (нітрати, фосфати, солі важких металів). Особливо шкідлива капуста, куплена на ринку, вирощена невідомо де.



У зимовий час і восени краще не давати дітям похрумтіти капустяним качаном. А ось навесні сміливо можна її натирати в салат, використовувати для приготування перших страв, тушкувати, робити овочеві рагу і запіканки без побоювань за своє здоров’я.

Чим корисна капуста

Всі види капусти містять багато клітковини, що покращує роботу ШКТ. Продукти, багаті на клітковину, також сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

При цьому свіжа капуста має низький глікемічний індекс та невелику калорійність - 20-40 ккал на 100 г (залежно від виду), що робить її відповідним продуктом для тих, хто сидить на дієті.

Також майже всі види капусти - відмінне джерело калію, фолатів, вітамінів С і К. У багатьох видах також велика кількість вітаміну А і каротиноїдів.

Окрім того, капуста може знижувати ризик захворювання деякими видами раку. Зокрема, експерти відзначали зв’язок між вживанням капусти та зниженням розвитку раку молочної залози надалі

Капуста - хороше джерело каротиноїдів лютеїну та зеаксантину, які корисні для профілактики порушення зору та розвитку вікової дегенерації жовтої плями.