Чому коронавірус не можна лікувати антибіотиками: відповідь експертів

Коронавірус 2020 деякі досі намагаються лікувати антибіотиками. Однак подібні дії є безглуздими, адже COVID-19 відрізняється від бактеріальних інфекцій. Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

По мережі активно поширюється міф, нібито коронавірусна хвороба виникає через бактеріальне зараження. Проте опубліковані наукові дослідження підтверджують, що COVID-19 розвивається внаслідок інфікування вірусом SARS-COV-2, який вражає дихальну систему і не повинен лікуватися антибіотиками.

Є рідкісні випадки, коли у деяких хворих відбувається ускладнення і розвивається бактеріальна інфекція. Тільки в такому разі для лікування використовують антибіотики, проте в цілому коронавірус ними не вилікувати.

Якщо ви відчуваєте, що захворіли - відпочивайте, пийте багато рідини і добре харчуйтеся. Залишайтеся в окремій від інших членів сім'ї кімнаті, а поверхні, до яких ви часто торкаєтеся, не забувайте регулярно мити і дезінфікувати.

Перебуваючи вдома, дотримуйтеся здорового способу життя. Також рекомендується правильно харчуватися, дотримуватися розпорядку дня, режима сну і зберігати рухову активність.

Нагадаємо, що у ВОЗ назвали спекуляцією розмови про другу хвилю COVID-19.

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