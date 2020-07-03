Хворі почали виходити з дому: львівський лікар назвав причину зростання захворюваності на коронавірус

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст пояснив, чому у Львові збільшується кількість хворих з COVID-19

На початку карантину більшість громадян, у тому числі й у Львові старанно виконували всі рекомендації МОЗ і не порушували карантинних заборон. Але після ослаблення карантинних заходів люди розслабилися і знову стали збиратися у громадських місцях, перестали носити маски та дотримуватися дистанції.

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник назвав причини постійної зростальної кількості пацієнтів з COVID-19 в регіоні. В інтерв'ю для ТСН він зазначив, що на початку карантину рівень наповненості лікарень і кількість важких пацієнтів і летальних випадків були набагато нижче.

"З ослабленням карантину, 11 травня, наша область увійшла до нього без істотного зниження рівня захворюваності. Цей рівень тримався деякий час, і більшість населення, мабуть, сприйняло це послаблення, як повну відсутність карантину. Люди перестали використовувати засоби індивідуального захисту, тобто маски, дотримуватися дистанції та почали займатися іншими речами, які викликають поширення захворюваності. Хворі, або легкі хворі почали виходити з будинків і перебувати в місцях масового скупчення людей", - пояснив Берник.

Він додав, що під час карантину були люди, які знімали відео в лікарнях і розповідали, що ситуація з коронавірусом роздута і небезпеки насправді немає.

"Цю інформацію вони поширювали в маси, і люди повірили. У нас чимале населення в області, тому не завжди знайдуться ті, чиї знайомі чи близькі заразилися коронавірусом. А коли це вже особисто торкнеться їх, то люди починають вірити, ходити на обстеження і лікуватися", - розповів лікар.

Крім того, на цифри значно вплинула і кількість тестів, які стали проводити. За словами Берника, на початку карантину в день робили в середньому 300 тестів, зараз – 1000 тестів. Спочатку результати оброблялися протягом 2-3 тижнів, зараз результати приходять значно швидше.

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Автор: Анна Шиканова