Почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками: ответ экспертов

Коронавирус 2020 некоторые до сих пор пытаются лечить антибиотиками. Однако подобные действия являются бессмысленными, ведь COVID-19 отличается от бактериальных инфекций. Об этом в социальной сети Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

По сети активно распространяется миф, якобы коронавирусная болезнь возникает из-за бактериального заражения. Однако опубликованные научные исследования подтверждают, что COVID-19 развивается вследствие инфицирования вирусом SARS-COV-2, который поражает дыхательную систему и не должен лечиться антибиотиками.

Есть редкие случаи, когда у некоторых больных происходит осложнение и развивается бактериальная инфекция. Только в таком случае для лечения используют антибиотики, однако в целом коронавирус ими не излечить.

Если вы чувствуете, что заболели - отдыхайте, ‎пейте много жидкости и хорошо питайтесь. ‎Оставайтесь в отдельной от других членов ‎семьи комнате, а поверхности, к ‎которым вы часто прикасаетесь, не забывайте регулярно мыть и дезинфицировать. ‎

Находясь дома, придерживайтесь здорового ‎образа жизни. Также рекомендуется правильно ‎питаться, соблюдать распорядок дня, режим сна и ‎сохранять двигательную активность.

Напомним, что в ВОЗ назвали спекуляцией разговоры о второй волне COVID-19.

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