Чому католицький Великдень цього року на місяць раніше: у ПЦУ дали відповідь

"Різниця в даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший повний місяць", - пояснив владика.

За його словами, православні, незалежно від того, чи дотримуються вони старого або нового календаря, дотримуються єдиної пасхалії і відраховує дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем.

А католики та протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення і, відповідно, різниця, яка є між двома календарями тринадцять днів, впливає і на дату відліку рівнодення.

"І тому десь раз в п'ять років від дати святкування збігаються, іноді різниця у святкуванні становить тиждень, а іноді така велика різниця фактично на місяць", - розповів священник.

Зазначимо, що православні християни цього року Великдень святкують 2 травня, а католики - 4 квітня.