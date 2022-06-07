Чому їздити з напівпорожнім баком небезпечно для автомобіля: це важливо знати

Що може трапитись з машиною

Зокрема, найбільшої шкоди "сухий" бак завдає паливному насосу, який можна просто спалити. Все тому, що замість того, щоб всмоктувати паливо, насос всмоктує повітря. В результаті механізм перегрівається, адже він розрахований на охолодження паливом, а не гарячим повітрям.

Зазначимо, якщо паливний насос короткочасно всмоктує повітря, то з ним може нічого не трапитись. Однак, він вийде з ладу, якщо бак буде регулярно "обсихати". Сприяє поломці також агресивна манера водіння.

Орім того, якщо двигун буде працювати на мінімальному рівні палива в баку, то в паливний насос потрапить осад та засмітиться фільтр.

Тому, якщо постійно їздити з "сухим" баком, то проблеми з бензонасосом гарантовані.

Чому не можна їздити з напівпорожнім баком (freepik)

До того ж є моделі авто, в яких електроніка запобігає "осушенню" бака, щоб захистити від зламання елементи системи упорскування. У момент, коли рівень палива наближається до нуля, двигун може перейти в так званий безпечний режим роботи (загориться лампочка Check Engine). Після дозаправлення електроніка поверне мотор у звичайний режим роботи.

Також у місцях, де паливо не покриватиме стінки бака, металевий резервуар схильний до корозії. Через конденсат, який утворюється на стінках в результаті різниці температур, бак дуже швидко починає іржавіти, після чого через деякий час може стати абсолютно непридатним. Варто знати, що чим більше палива в баку, тим меншою буде область для утворення конденсату.

Щоб цього не сталося, варто заправлятися частіше і бажано "до повного".