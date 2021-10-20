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Чому людина краще запам'ятовує стресові ситуації, аніж спокійні: відповідь вас здивує

Автор: Тетяна Самарук

Команда міжнародних вчених дізналася, чому неприємні для людини події вона згадує і запам'ятовує частіше. З цього приводу дослідники навели дві гіпотези.

Про це пише Science Direct.

Так, найчастіше саме стресові ситуації надовго залишають у пам'яті, аніж ті періоди, коли людина була спокійна та задоволена.

З приводу цього вчені висловили дві гіпотези:

  • перша - те, що обидва типи подій зберігаються в мозку зовсім по-різному;
  • у другій вони розповідають, що механізми пам'яті в обох випадках однакові.

Що показало дослідження

Зокрема, вчені з університетів Рурського (Німеччина) і Пекінського педагогічного (Китай) провели експеримент, до якого залучили 64 добровольці.

Вчені для 33 учасників влаштували стресову співбесіду, а 31 волонтер пройшов через такий же досвід, але в дружній і спокійній атмосфері.

Окрім того, усім водночас показували 24 різних предмети, такі як чашку кави, годинник та маркер. В кінці фахівці просканували мозок учасників за допомогою функціональної МРТ.

Як запам'ятовуються стресові ситуації

Вчені під час томографії звертали увагу на мигдалеподібне тіло мозку яке пов'язане з формуванням емоцій, зокрема страху. Виявилось, що учасники, які пройшли через стрес, краще запам'ятовували предмети, які їм показували й людей, які розмовляли з ними, ніж ті, які провели співбесіду в спокійній атмосфері.

Вчені кажуть, що механізми запам'ятовування стресових і приємних подій однакові, однак перші залишають більший слід у пам'яті, адже тісніше пов'язані з прожитими сильними емоціями мозку.

Однак, для кінцевих висновків потрібні подальші дослідження.

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