Начало зимы и особое Новолуние. Что обещает астрологический прогноз на 1 декабря

1 декабря состоится Новолуние, которое в этом месяце будет особенным. Все из-за планет в ретро-фазе, которые существенно повлияют на всю его энергию.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет этот молодой человек и что обещает прогноз на весь день.

Прогноз астропогоды на 1 декабря

В первый день зимы Соловьева советует воздержаться от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, а также не стоит менять прическу и цвет волос.

Не забывайте и о том, что Меркурий находится в ретрограде. Поэтому, отмечает астролог, следует отказаться от:

важных переговоров

открытия бизнеса

оформления на новую работу

начала строительства или ремонта

покупки автомобилей

инициирования судебных разбирательств и исков

дальних поездок

начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок

сверхурочных нагрузок на работе.

"Нельзя оформлять брак, совершать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений", - отметила Соловьева.

Гороскоп на 1 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Что запрещено делать на Новолуния

"1 декабря в 08:21 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. Следите за мыслями: сформированные завтра воображаемые формы должны быть исключительно позитивными, поскольку вскоре негативные также будут легко внедряться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем то, что сформулировано в другие фазы Луны", рассказала Соловьева.

"Особенно благоприятный для этого первый час первых суток, то есть с 08:21 до 09:21 по Киеву. Также стоит учесть, что в этот день Луна будет в Стрельце в сочетании с Солнцем", - добавила она.

Оба светила, объяснила астролог, будут в сложных аспектах с Юпитером (планетой "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного), который в то же время является управляющим Новолунием, и Сатурном (планетой мудрости , ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоление затруднений, порядка и кармы).

"С Сатурном и Луна, и Солнце образуют по одной "Печатке несчастья". Поэтому будьте очень осторожны с формулировкой планов на это Новолуние, поскольку во время их реализации возможны сложности, проблемы, просчеты и убытки. В первую очередь это может затронуть путешествия, юриспруденцию, законотворчество, образование, науки и все иностранное, - отметила Соловьева.

Поскольку это Новолуние состоится во время действия ретроградного Меркурия и теневого периода ретро Марса, также рассказала астролог, лучше планировать активности только в тех делах и сферах, в которых вы уже не впервые. Новые процессы лучше не инициировать.

Что нужно сделать 1 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Кроме того, в воскресенье наступает день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - советует астролог.

"Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству. Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - резюмировала она.