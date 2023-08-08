RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Начало осени удивит эти знаки Зодиака: кому ждать сюрпризы в сентябре

Этим знакам Зодиака сентябрь принесет сюрпризы (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на сентябрь 2023 года обещает важные и совершенно неожиданные события в жизни многих представителей зодиакального созвездия. Некоторые ситуации могут полностью изменить течение жизни, хотя изначально будет казаться, что земля уходит из-под ног.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым начало осени принесет важные перемены и сюрпризы. Кто попал в этот список - читайте ниже.

Телец

Проявите осторожность в личных отношениях, так как в сентябре вас ждет немало важных испытаний. Особенно опасными для вашего покоя и благополучия могут оказаться совершенно новые знакомые. Постарайтесь не делиться своими планами на будущее и не хвастаться достижениями. И в целом - не выставляйте напоказ свои эмоции, как радостные, так и печальные.

Рак

Осенняя хандра придет точно по календарю и у вас могут из-за нее возникнуть некоторые трудности в работе. Ваше настроение станет флюгером, который сильно повлияет на разные сферы жизни. Если грусть вас захватит с головой, то будьте готовы к тому, что важные проекты уплывут из-под носа, а взаимоотношения с близкими станут натянутыми с волнами недопонимания.

Весы

Сентябрь станет для вас месяцем очень важных изменений в жизни. У вас появится возможность с блеском отстоять свои права, получить успех в материальных и финансовых вопросах, решить одним махом все вопросы, связанные с работой. А в конце месяца у вас откроется совсем новое дыхание в творчестве и социальной жизни. Возможно, вы начнете интуитивно понимать то, что раньше не удавалось, ваша харизма и эрудиция начнут расти, и вы создадите что-то совершенно новое.

Водолей

Начало осени станет для вас напряженным периодом. Но энергии и сил будет хватать действительно на все сферы жизни. Уделите отдельное внимание балансу между личной жизнью и рабочей сферой. Не тяните работу домой и не перерабатывайте в выходные, уделите это время близким. Иногда делайте паузы, чтобы проанализировать то, что происходит вокруг вас в данным момент. Открытость и чуткость помогут вам достичь успеха во всех сферах жизни.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 7 по 14 августа.

А также мы писали о том, кто из знаков Зодиака получит важный сюрприз до конца августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака