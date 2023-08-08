Начало осени удивит эти знаки Зодиака: кому ждать сюрпризы в сентябре

Телец

Проявите осторожность в личных отношениях, так как в сентябре вас ждет немало важных испытаний. Особенно опасными для вашего покоя и благополучия могут оказаться совершенно новые знакомые. Постарайтесь не делиться своими планами на будущее и не хвастаться достижениями. И в целом - не выставляйте напоказ свои эмоции, как радостные, так и печальные.

Рак

Осенняя хандра придет точно по календарю и у вас могут из-за нее возникнуть некоторые трудности в работе. Ваше настроение станет флюгером, который сильно повлияет на разные сферы жизни. Если грусть вас захватит с головой, то будьте готовы к тому, что важные проекты уплывут из-под носа, а взаимоотношения с близкими станут натянутыми с волнами недопонимания.

Весы

Сентябрь станет для вас месяцем очень важных изменений в жизни. У вас появится возможность с блеском отстоять свои права, получить успех в материальных и финансовых вопросах, решить одним махом все вопросы, связанные с работой. А в конце месяца у вас откроется совсем новое дыхание в творчестве и социальной жизни. Возможно, вы начнете интуитивно понимать то, что раньше не удавалось, ваша харизма и эрудиция начнут расти, и вы создадите что-то совершенно новое.

Водолей

Начало осени станет для вас напряженным периодом. Но энергии и сил будет хватать действительно на все сферы жизни. Уделите отдельное внимание балансу между личной жизнью и рабочей сферой. Не тяните работу домой и не перерабатывайте в выходные, уделите это время близким. Иногда делайте паузы, чтобы проанализировать то, что происходит вокруг вас в данным момент. Открытость и чуткость помогут вам достичь успеха во всех сферах жизни.