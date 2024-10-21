С начала ноября запрещено ловить рыбу: где именно и какие есть исключения

Почему вводится запрет на отлов рыбы с 1 ноября

С 1 ноября на территории Украины начинает действовать запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Это места, где рыба собирается для зимовки, и запрет призван сохранить популяции разных видов рыб.

Запрет продлится до начала весенне-летнего нерестового периода 2025 года.

Основная цель ограничения - обеспечение безопасных условий для зимовки рыбы и предупреждение незаконного отлова. Важно понимать, что отлов в зимовальных ямах запрещен по всей стране.

Почему этот запрет имеет большое значение

Зимовальные ямы - это природные очаги для рыбы, где она переживает холодный сезон, и в настоящее время ее активность снижается. Отлов рыбы в таких местах во время зимовки негативно влияет на популяции и нарушает экосистему водоемов.

Поэтому с целью сохранения водных биоресурсов принимаются меры по контролю за соблюдением запрета. Государственные органы напоминают рыбакам о необходимости соблюдать правила и предупреждают о последствиях нарушений.

Где разрешено рыбачить во время запрета

Рыбалка во время запрета разрешена только за пределами зимовальных ям.

Любительскую ловлю можно осуществлять с помощью определенных снастей, таких как зимние удочки, спиннинги и поплавочные снасти, с ограниченным количеством крючков - до семи на одного рыбака.

При этом можно использовать как природные, так и искусственные приманки. Рыбалка в таких условиях не угрожает водным ресурсам и помогает обеспечить сохранность рыбных популяций.

Какая ответственность за нарушение запрета

Нарушение установленных правил приводит к административной ответственности. За отлов рыбы в запрещенных местах предусмотрены штрафы в размере от 34 до 680 гривен.

Кроме того, рыбаки могут обязать возместить ущерб за каждую незаконно выловленную рыбу. Нарушители также могут быть привлечены к уголовной ответственности за грубые нарушения.