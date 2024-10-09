Как поймать 5 самых больших рыб в реках Украины

Украина славится своими многочисленными реками и богатой фауной, живущей в их глубинах. Какие сущестуют самые крупные рыбы среди всего разнообразия видов, поражающие своими размерами и весом?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти крупнейших рыбах, которые можно найти в реках Украины, а также где их ловить и на что именно.

Сом

Где водится: сом является самым крупным пресноводным хищником в Украине, которого можно встретить во многих реках, в частности в Днепре, Днестре, Южном Буге и их притоках. Особенно много сомов в больших водоемах со спокойным течением и глубокими ямами, где они прячутся днем.

Чем ловить: сома ловят на большие приманки - живца, лягушку или даже кусок мяса. Сома можно также ловить на донные снасти, а лучшее время для ловли - вечерние и ночные часы, когда этот хищник активен.

Сом (фото: Википедия)

Карп обычный

Где водится: карп - одна из самых любимых рыб среди украинских рыбаков. Хотя его стандартный вес обычно колеблется в пределах 10-20 кг, иногда можно поймать настоящих гигантов. Карпы водятся во многих реках, прудах и озерах Украины, в частности в Днепре, Днепре и Южном Буге.

Чем ловить: для ловли карпа используют бойлы, кукурузу, червей, тесто и различные зерновые смеси.

Карпы (фото: Википедия)

Щука

Где водится: щука - еще один мощный хищник украинских рек, который может достигать веса до 35 кг. Самые крупные экземпляры встречаются в Днепре, Припяти и реках Полесья, а также в водохранилищах и заливах.

Чем ловить: щука известна своим агрессивным характером и отлично ловится на искусственные приманки - воблеры, мормышки и силиконовые рыбки. Также ее можно ловить на живца. Лучшее время для ловли щуки - осень, когда она активно готовится к зиме.

Щука (фото: Википедия)

Сазан

Где водится: сазан, дикий предок карпа, водится в больших реках, таких как Днепр, Днестр, Южный Буг и Северский Донец. Эта рыба предпочитает водоемы с тихим течением, где много подводной растительности.

Чем ловить: сазана ловят на растительные приманки - кукурузу, горох, бойлы. Ловить его лучше всего на донные снасти с мощной леской, поскольку эта рыба известна своей силой и способностью цепляться за подводные препятствия.

Сазан (фото: Википедия)

Судак

Где водится: судак - один из самых распространенных хищников рек Украины, который может весить до 20 кг. Чаще его можно встретить в Днепре, Десне, Южном Буге и водохранилищах. Судак любит глубокие места с каменистым или песчаным дном.

Чем ловить: судака ловят на спиннинг, используя воблеры, мормышки и силиконовые приманки. Также его можно ловить на живца, особенно в местах с сильным течением. Судак активен преимущественно ночью и утром.

Судак (фото: Википедия)