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"Начали подготовку к оккупации". В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фото

Среда 06 марта 2024 12:56
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"Начали подготовку к оккупации". В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фото В Украине продают советские армейские костюмы для детей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинские магазины продают карнавальные костюмы для детей в виде формы советской военной медсестры и медбрата. Эти наряды дополнены символикой СССР - красной звездой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военной ВСУ и волонтерки Леси Литвиновой в Facebook.

Советские армейские костюмы для детей

"Ищу для Варюшки идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... В интернете продают костюм военной медсестры и летчика - пилот Люкс", - написала Литвинова.

К своему посту Литвинова прикрепила скриншоты с данной продукцией. На одном - костюм армейской медсестры и медбрата времен СССР, где на ремешках красуется большая советская звезда. На другом скриншоте - форма пилота, скорее всего из гражданской авиации. Но она, вероятно, не относится к советскому периоду.

&quot;Начали подготовку к оккупации&quot;. В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фото&quot;Начали подготовку к оккупации&quot;. В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фотоКарнавальные костюмы для детей (фото: Facebook/Леся Литвинова)

Добавим также, что предложения продажи таких костюмов размещены на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Цены на них колеблются от 689 до 800 грн.

&quot;Начали подготовку к оккупации&quot;. В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фотоПредложение продажи детского костюма в виде формы армейской медсестры времен СССР (скриншот)

Какая реакция украинцев

Украинцы бурно отреагировали на пост Литвиновой. Большинство удивляется, что такие костюмы еще кто хочет покупать для своего ребенка. А также подчеркивают, что подобная "мода" на армейские костюмы для детей - это характерно для россиян, а не украинцев.

Что пишут в комментариях:

  • ну а что, за это ничего не будет. Начали подготовку к оккупации...
  • это все для кого? Для детей ждунов? Нет слов
  • это совковые, пожалуй, "бабушки" шьют
  • если такое есть в продаже, то кто покупает, пока война продолжается
  • боже, какая кринжатина. Кто одевает своих детей в такое?

&quot;Начали подготовку к оккупации&quot;. В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фотоРеакция украинцев пост Литвиновой (скриншот)

Ранее мы писали о том, что в сети запустили дипфейк с украинской блогеркой, которая вроде бы как выдает себя за россиянку и продает товары с РФ.

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