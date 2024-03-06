"Начали подготовку к оккупации". В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фото
Украинские магазины продают карнавальные костюмы для детей в виде формы советской военной медсестры и медбрата. Эти наряды дополнены символикой СССР - красной звездой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военной ВСУ и волонтерки Леси Литвиновой в Facebook.
Советские армейские костюмы для детей
"Ищу для Варюшки идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... В интернете продают костюм военной медсестры и летчика - пилот Люкс", - написала Литвинова.
К своему посту Литвинова прикрепила скриншоты с данной продукцией. На одном - костюм армейской медсестры и медбрата времен СССР, где на ремешках красуется большая советская звезда. На другом скриншоте - форма пилота, скорее всего из гражданской авиации. Но она, вероятно, не относится к советскому периоду.
Карнавальные костюмы для детей (фото: Facebook/Леся Литвинова)
Добавим также, что предложения продажи таких костюмов размещены на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Цены на них колеблются от 689 до 800 грн.
Предложение продажи детского костюма в виде формы армейской медсестры времен СССР (скриншот)
Какая реакция украинцев
Украинцы бурно отреагировали на пост Литвиновой. Большинство удивляется, что такие костюмы еще кто хочет покупать для своего ребенка. А также подчеркивают, что подобная "мода" на армейские костюмы для детей - это характерно для россиян, а не украинцев.
Что пишут в комментариях:
- ну а что, за это ничего не будет. Начали подготовку к оккупации...
- это все для кого? Для детей ждунов? Нет слов
- это совковые, пожалуй, "бабушки" шьют
- если такое есть в продаже, то кто покупает, пока война продолжается
- боже, какая кринжатина. Кто одевает своих детей в такое?
Реакция украинцев пост Литвиновой (скриншот)
Ранее мы писали о том, что в сети запустили дипфейк с украинской блогеркой, которая вроде бы как выдает себя за россиянку и продает товары с РФ.