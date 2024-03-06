"Начали подготовку к оккупации". В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фото

Украинские магазины продают карнавальные костюмы для детей в виде формы советской военной медсестры и медбрата. Эти наряды дополнены символикой СССР - красной звездой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военной ВСУ и волонтерки Леси Литвиновой в Facebook .

Советские армейские костюмы для детей

"Ищу для Варюшки идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... В интернете продают костюм военной медсестры и летчика - пилот Люкс", - написала Литвинова.

К своему посту Литвинова прикрепила скриншоты с данной продукцией. На одном - костюм армейской медсестры и медбрата времен СССР, где на ремешках красуется большая советская звезда. На другом скриншоте - форма пилота, скорее всего из гражданской авиации. Но она, вероятно, не относится к советскому периоду.

Карнавальные костюмы для детей (фото: Facebook/Леся Литвинова)

Добавим также, что предложения продажи таких костюмов размещены на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Цены на них колеблются от 689 до 800 грн.

Предложение продажи детского костюма в виде формы армейской медсестры времен СССР (скриншот)

Какая реакция украинцев

Украинцы бурно отреагировали на пост Литвиновой. Большинство удивляется, что такие костюмы еще кто хочет покупать для своего ребенка. А также подчеркивают, что подобная "мода" на армейские костюмы для детей - это характерно для россиян, а не украинцев.

Что пишут в комментариях:

ну а что, за это ничего не будет. Начали подготовку к оккупации...

это все для кого? Для детей ждунов? Нет слов

это совковые, пожалуй, "бабушки" шьют

если такое есть в продаже, то кто покупает, пока война продолжается

боже, какая кринжатина. Кто одевает своих детей в такое?

Реакция украинцев пост Литвиновой (скриншот)