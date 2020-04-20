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Почаїв закривається на карантин: приїжджих просять покинути місто

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 22:41
Почаїв закривається на карантин: приїжджих просять покинути місто
Почаївська лавра (фото: instagram.com/tinashevchenko)

Карантин у Почаєві стає жорсткішим, місто закривають на в'їзд та виїзд

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 24 квітня. При цьому через різке зростання заражених COVID-19 місто Почаїв Тернопільської області вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

Заборона на в'їзд і виїзд з міста, в якому розташована Почаївська лавра, почне діяти з 10:00 завтрашнього дня, 21 квітня. Про це заявив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич на своїй сторінці в Facebook.

Почаїв закривається на карантин: приїжджих просять покинути місто

Скріншот з Facebook

За словами Онишкевича, за попередню добу офіційно в Почаєві підтвердили 13 випадків зараження коронавірусної інфекції. При цьому всього в Кременецькому районі підтверджено вже 42 випадки COVID-19.

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Опубліковано Зоєю Карпюк Понедельник, 20 квітня 2020 р.

Карантин у Почаєві (відео: facebook.com/Зоя Карп'юк)

За даними місцевих ЗМІ, з 21 квітня в Почаїв зможе заїхати тільки спецтранспорт, від якого залежить забезпечення життєдіяльності міста. Але навіть у такого транспорту повинні бути спеціальні перепустки.

Тому всіх, хто не вдома, просять повернутися в місто, а гостей навпаки покинути Почаїв до 10 години ранку.

Нагадаємо, що Медики пояснили, чому карантин в Україні необхідно продовжити. Річ у тому, що в кінці квітня очікується сплеск захворюваності коронавірусом. Це може статися через те, що українці не дотримувалися карантинних обмежень і пішли в церкву на Пасху.

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