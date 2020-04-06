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У Підмосков'ї загинув популярний український блогер

STYLERПерсони    06.04.2020 - 08:25
У Підмосков'ї загинув популярний український блогер
Павел Петель загинув у Москві (фото: instagram.com/petelhouse)

Епатажний блогер Павел Петель розбився в столиці Росії

Популярний блогер з України Павел Петель загинув у жахливій ДТП. Смертельна автомобільна аварія сталася на Сімферопольському шосе в російському Подольську.

Як пишуть росЗМІ, 4 квітня Павел прямував до Москви з міграційного центру в Сахарово. Зупинив попутку. На під'їзді до столиці РФ водій Mercedes на швидкості близько 200 км/год врізався у вантажівку, що стояла на заправці. Блогер сидів на передньому пасажирському сидінні авто і загинув відразу. Крім нього загинув водій легковика та ще один пасажир.

У Підмосков'ї загинув популярний український блогер

Павел Петель загинув у ДТП (фото: instagram.com/petelhouse)

Павел був громадянином України - народився в Дніпрі в малозабезпеченій сім'ї. У 2010 році він приїхав підкорювати Росію. Там почав займатися бодібілдінгом. Він відомий своєю участю в телешоу "Давай одружимося" і епатажними появами в жіночому одязі і з яскравим макіяжем. Він також вів відеоблог на YouTube, де в образі "багатої жінки" розповідав про тренди в одязі і міркував про моду.

Відомо, що в РФ найближчих родичів у нього немає, тому можуть виникнути складнощі з похованням тіла на батьківщині.

У Підмосков'ї загинув популярний український блогер

Павел Петель загинув у ДТП (фото: instagram.com/petelhouse)

Раніше ми писали, що у Дніпрі в страшній аварії загинув відомий український ведучий.

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