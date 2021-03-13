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Побічні реакції від вакцини Covishield: з'явився список

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 22:03
Побічні реакції від вакцини Covishield: з'явився список Побічні реакції від вакцини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У МОЗ опублікували список симптомів, які можуть з'явитися після ін'єкції проти коронавірусу. У списку – лихоманка, нудота і збільшення лімфовузлів. Міністерство зазначає, що не тільки вакцина може викликати побічну реакцію.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі МОЗ України.

Перед кожним уколом вакцини медики проводять огляд стану людини, щоб з'ясувати її стан. Також лікарі збирають інформацію про алергічні реакції, щоб не допустити тяжких симптомів. Однак, велика частина лікарських засобів також може викликати побічну реакцію.

Можливі реакції на вакцину:

  • Почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
  • Лихоманка або озноб;
  • Головний біль, біль у м'язах або суглобах;
  • Збільшення лімфатичних вузлів;
  • Нудота;
  • Стомлюваність;
  • Безсоння.

Також повідомляється, що зазвичай ці реакції минають протягом декількох днів після введення ін'єкції, однак якщо дискомфорт зберігається – варто звернутися до лікаря.

Побічні реакції від вакцини Covishield: з'явився список

Побічні реакції після уколу вакцини (інфографіка: МОЗ України)

Нагадаємо, що раніше академік НАН на тлі зростання захворюваності коронавірусом спрогнозував терміни найближчого локдауна.

Також ми повідомляли, що в Україні почали перевіряти сімейних лікарів. Що шукають і що знаходять - в нашій статті.

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