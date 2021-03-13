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Побочные реакции от вакцины Covishield: появился список

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 22:03
Побочные реакции от вакцины Covishield: появился список Побочные реакции от вакцины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Минздраве опубликовали список симптомов, которые могут появиться после укола против коронавируса. В списке – лихорадка, тошнота и увеличение лимфоузлов. Министерство отмечает, что не только вакцина может вызвать побочную реакцию.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минздрава Украины.

Перед каждым уколом вакцины медики проводят осмотр состояния человека, чтобы выяснить его состояние. Также врачи собирают информацию об аллергических реакциях, чтобы не допустить тяжелых симптомов. Тем не менее большая часть лекарственных средств также может вызывать побочную реакцию.

Возможные реакции на вакцину:

  • Покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • Лихорадка или озноб;
  • Головная боль, боль в мышцах или суставах;
  • Увеличение лимфатических узлов;
  • Тошнота;
  • Утомляемость;
  • Бессонница.

Также сообщается, что обычно эти реакции проходят в течение нескольких дней после введения укола, однако если дискомфорт сохраняется – стоит обратиться к врачу.

Побочные реакции от вакцины Covishield: появился список

Побочные реакции после укола вакцины (инфографика: Минздрав Украины)

Напомним, что ранее академик НАН на фоне роста заболеваемости коронавирусом спрогнозировал сроки ближайшего локдауна.

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