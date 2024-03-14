Вблизи Антарктиды обнаружили новый смертельный вирус: кому и чем он угрожает

Ученые из Агентства по здравоохранению животных и растений Великобритании обнаружили потенциально смертельное заболевание у королевских пингвинов вблизи замерзших берегов Антарктиды.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star рассказывает, что известно о болезни и угрожает ли она человечеству.

Что известно о болезни

В октябре 2023 года на крупном субантарктическом острове в южной Атлантике под названием Южная Джорджия ученые обнаружили несколько мертвых морских птиц - поморников.

После этого Агентство по здравоохранению животных и растений Великобритании провело на этом острове тестирование на вирус H5N1 (подтип вируса гриппа A, который встречается в основном среди птиц, очень заразен и может быть смертельным).

В результате проведенных исследований ученые обнаружили потенциально смертельную болезнь - птичий грипп - у королевских пингвинов близ Антарктиды.

Почему ученые бьют тревогу

Выяснилось, что ранее этот вирус был замечен среди морских слонов и тюленей, а также среди антарктических крячек и странствующих альбатросов.

Теперь же болезнь подхватили, по меньшей мере, пять королевских пингвинов на южном побережье Южной Джорджии и пять пингвинов-шкиперов с Птичьего острова.

Уточняется, что больные птицы были обследованы в Международной референс-лаборатории по птичьему гриппу в британском Вейбридже.

По мнению экспертов, зимой (когда пингвины плотно прижимаются друг к другу), ситуация может ухудшиться.

Откуда взялся вирус и угрожает ли он людям

Ученые предполагают, что опасный вирус могли принести птицы, прилетевшие в Атлантику из Южной Америки.

Для здоровья людей серьезных рисков он не несет.

В то же время, по словам ученых, эта болезнь угрожает деликатным и уникальным экосистемам Антарктики.

"Южная Джорджия является домом для некоторых наших наиболее уникальных и особенных диких животных и имеет большое значение для международного биоразнообразия. Поэтому грустно наблюдать за влиянием птичьего гриппа на эти популяции", - объяснил профессор Эш Беньярд из британского агентства.