Поблизу Антарктиди виявили новий смертельний вірус: кому і чим він загрожує

Науковці з Агентства з охорони здоров'я тварин і рослин Великої Британії виявили потенційно смертельне захворювання у королівських пінгвінів поблизу замерзлих берегів Антарктиди.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Star розповідає, що відомо про хворобу і чи загрожує вона людству.

Що відомо про хворобу

У жовтні 2023 року на великому субантарктичному острові у південній Атлантиці під назвою Південна Джорджія науковці виявили кількох мертвих морських птахів - поморників.

Після цього Агентство з охорони здоров'я тварин і рослин Великої Британії провело на цьому острові тестування на вірус H5N1 (підтип вірусу грипу A, який зустрічається в основному серед птахів, є дуже заразним і може бути смертельним).

Внаслідок проведених досліджень, вчені виявили потенційно смертельну хворобу - пташиний грип - у королівських пінгвінів поблизу Антарктиди.

Чому вчені б'ють на сполох

З'ясувалося, що раніше цей вірус був помічений серед морських слонів і тюленів, а також серед антарктичних крячок і мандрівних альбатросів.

Тепер же хворобу підхопили щонайменше п'ять королівських пінгвінів на південному узбережжі Південної Джорджії та п'ять пінгвінів-шкіперів з Пташиного острова.

Уточнюється, що хворих птахів було обстежено у Міжнародній референс-лабораторії з пташиного грипу у британському Вейбриджі.

На думку експертів, взимку (коли пінгвіни щільно притискаються один до одного), ситуація може погіршитися.

Звідки взявся вірус і чи загрожує він людям

Вчені припускають, що небезпечний вірус могли принести птахи, які прилетіли в Атлантику з Південної Америки.

Для здоров'я людей серйозних ризиків він наразі не несе.

Водночас, за словами науковців, ця хвороба загрожує делікатним та унікальним екосистемам Антарктики.

"Південна Джорджія є домівкою для деяких наших найбільш унікальних й особливих диких тварин і має велике значення для міжнародного біорізноманіття. Тому сумно спостерігати за впливом пташиного грипу на ці популяції", - пояснив професор Еш Бен'ярд з британського агентства.