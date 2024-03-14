ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поблизу Антарктиди виявили новий смертельний вірус: кому і чим він загрожує

Четвер 14 березня 2024 11:30
UA EN RU
Поблизу Антарктиди виявили новий смертельний вірус: кому і чим він загрожує Вірус, виявлений поблизу Антарктиди, може бути небезпечним (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Науковці з Агентства з охорони здоров'я тварин і рослин Великої Британії виявили потенційно смертельне захворювання у королівських пінгвінів поблизу замерзлих берегів Антарктиди.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Star розповідає, що відомо про хворобу і чи загрожує вона людству.

Що відомо про хворобу

У жовтні 2023 року на великому субантарктичному острові у південній Атлантиці під назвою Південна Джорджія науковці виявили кількох мертвих морських птахів - поморників.

Після цього Агентство з охорони здоров'я тварин і рослин Великої Британії провело на цьому острові тестування на вірус H5N1 (підтип вірусу грипу A, який зустрічається в основному серед птахів, є дуже заразним і може бути смертельним).

Внаслідок проведених досліджень, вчені виявили потенційно смертельну хворобу - пташиний грип - у королівських пінгвінів поблизу Антарктиди.

Чому вчені б'ють на сполох

З'ясувалося, що раніше цей вірус був помічений серед морських слонів і тюленів, а також серед антарктичних крячок і мандрівних альбатросів.

Тепер же хворобу підхопили щонайменше п'ять королівських пінгвінів на південному узбережжі Південної Джорджії та п'ять пінгвінів-шкіперів з Пташиного острова.

Уточнюється, що хворих птахів було обстежено у Міжнародній референс-лабораторії з пташиного грипу у британському Вейбриджі.

На думку експертів, взимку (коли пінгвіни щільно притискаються один до одного), ситуація може погіршитися.

Звідки взявся вірус і чи загрожує він людям

Вчені припускають, що небезпечний вірус могли принести птахи, які прилетіли в Атлантику з Південної Америки.

Для здоров'я людей серйозних ризиків він наразі не несе.

Водночас, за словами науковців, ця хвороба загрожує делікатним та унікальним екосистемам Антарктики.

"Південна Джорджія є домівкою для деяких наших найбільш унікальних й особливих диких тварин і має велике значення для міжнародного біорізноманіття. Тому сумно спостерігати за впливом пташиного грипу на ці популяції", - пояснив професор Еш Бен'ярд з британського агентства.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чергову хворобу, що атакує Європу.

Читайте також, як 62-річний чоловік вакцинувався від COVID 217 разів і що з ним зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антарктида здоровя Хвороби
NEWS
Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок
Сирський звернувся до добровольців: зробимо все, щоб кожному знайшлось місце відповідно до навичок