62-летний мужчина вакцинировался от COVID 217 раз: как он себя чувствует и что говорят врачи
62-летний мужчина из Германии получил прививку от коронавируса 217 раз в течение 29 месяцев.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом уникальном случае.
При подготовке материала были использованы следующие источники: The Lancet Infectious Diseases, CNN.
Для чего такое количество прививок и как это вышло
По словам медиков, 62-летний житель немецкого города Магдебург получил 217 прививок против SARS-CoV-2 в течение 29 месяцев "намеренно" и "по личным причинам".
Они отметили, что гипервакцинация произошла "вне контекста клинического исследования", а также "вопреки национальным рекомендациям по вакцинации".
"Доказательства о 130 прививках за 9 месяцев были собраны прокурором Магдебурга, Германия, который открыл расследование этого дела по обвинению в мошенничестве, но уголовные обвинения выдвинуты не были", - отмечается в журнале The Lancet Infectious Diseases.
Согласно истории иммунизации, свою первую вакцину от COVID мужчина получил в июне 2021 года.
В том году ему сделали в общей сложности 16 прививок - в разных центрах вакцинации в Саксонии. Впоследствии немец продолжил получать еще большее количество доз различных препаратов.
В 2022 году сотрудники немецкого Красного Креста в городе Дрезден заподозрили неладное и предупредили другие центры вакцинации - чтобы те вызвали полицию, если еще раз увидят мужчину.
Позже "пациент" появился в центре вакцинации в городе Айленбург и был задержан по подозрению в продаже карт прививок третьим лицам (на фоне необходимости таких документов для свободного передвижения по общественным учреждениям и другим странам в тот период).
Прокуратура Магдебурга расследование против мужчины начала, однако уголовных обвинений ему так и не выдвинула.
Меру нужно знать всегда и во всем (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как чувствует себя мужчина и что говорят эксперты
После того как история об этом мужчине появилась в местных СМИ, с ним через прокурора связались исследователи.
Они предложили провести тщательное обследование с разрешения пациента и определить, повлияла ли гипервакцинация на человеческий организм (на тот момент он получил уже 213 прививок от коронавируса).
Мужчина согласился провести необходимые анализы, предоставить образцы крови и слюны.
Результаты проведенных исследований не выявили каких-либо негативных последствий или побочных эффектов, связанных с вакцинами.
В то же время врачи:
- отметили в его крови увеличение количества антител и иммунных клеток, вовлеченных в защитную реакцию против коронавируса
- не нашли признаков инфицирования мужчины COVID
Отметим, что в общей сложности 217 прививок мужчине сделали в период с июня 2021 года по ноябрь 2023 года.
134 из них - подтверждены прокурором или через документацию из центров вакцинации. Еще 83 прививки были зафиксированы "со слов мужчины".
"Я не думаю, что хоть какой-то врач или чиновник здравоохранения рекомендовал бы делать то, что сделал этот джентльмен. Это действительно неизведанная территория", - подчеркнула доктор Эмили Хеппи Миллер, доцент кафедры медицины, микробиологии и иммунологии в Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна.
Она добавила, что этот пример - не стоит подражания ни в коем случае.
"Поговорите со своим врачом, соблюдайте рекомендованные графики вакцинации. И это должно быть лучшим средством, чтобы защититься от COVID и быть здоровыми", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, безопасно ли делать несколько прививок в один день как детям, так и взрослым.
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