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Избил и скрылся: сына известного актера обвиняют в нападении на собственную мать

Понедельник 06 мая 2024 12:15
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Избил и скрылся: сына известного актера обвиняют в нападении на собственную мать Николас Кейдж с сыном (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

33-летний сын американского актера Николас Кейдж Вестон обвиняется в нападении на собственную мать, Кристину Фултон.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ .

Что известно об инциденте

56-летнюю женщину заметили со следами побоев на лице. Актрису застали возле паркомата. Под ее глазом был большой синяк, а на лице - ссадины.

Предположительно, все случилось в доме Фултон. Она пыталась успокоить расстроенного сына. Эта попытка привела к конфликту, который перерос в драку.

Арестовать Уэстона Кейджа-младшего не удалось: к моменту прибытия полиции он уже сбежал с места происшествия.

Избил и скрылся: сына известного актера обвиняют в нападении на собственную мать

Кейдж Вестон (фото: instagram.com/westoncagecoppola)

Спасатели посетили дом актрисы, однако она отказалась ехать в больницу.

Вопреки этому, Уэстона внесли в полицейский отчет как подозреваемого, и ему может быть предъявлено обвинение в серьезном уголовном преступлении.

По данным издания, Кристина отвергает все обвинения против сына и настаивает на конфиденциальности.

Семья также готовит обвинения против бывшей жены Уэстона, обвиняя ее в хищении крупной суммы денег, и требует отменить запрет на общение мужа с его дочерьми-близнецами.

Ранее мы рассказывали, что известная актриса призналась в наркотической зависимости.

Также Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами по съемкам нового сезона популярного сериала.

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