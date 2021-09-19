"Побиті батьки і перелякані діти": у Києві під час матчу ультрас "Динамо" напали на глядачів

Вчора, 18 вересня, київське "Динамо" грало з "Олександрією". І хоча матч закінчився перемогою біло-синіх стався гучний скандал. Під час гри ультрас "Динамо" побили вболівальників своєї ж команди. При цьому на стадіоні було дуже багато дітей.

Про цей інцидент розповіла вболівальниця Ірина Федорченко в Facebook .

За словами, жінки ультрас "Динамо" палили на стадіоні фаєри, а коли їх попросили цього не робити, тому що дим йде на вболівальників з дітьми і їм нічим дихати, то вони побили чоловіків, які зробили зауваження.

"У підсумку: побиті батьки і перелякані діти, більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Спасибі, Ультрас", - написала Федорченко.

Спортивний коментатор Віталій Волочай на своїй сторінці в Facebook розповів більше подробиць інциденту.

Він зазначив, що на стадіоні НСК "Олімпійський" вчора було дійсно багато дітей, оскільки "Динамо" зробило день дітей. Для всіх уболівальників до 14 років вхід був вільний.

На 10-й хвилині матчу ультрас "Динамо" не сподобалося, що їм зробили зауваження через фаєри. Вони почали перелазити через огорожу свого сектора на сусідній, де почали бити ногами і руками 2-3 людей, які там сиділи.

"Потім вони понеслися далі, до них приєдналися ще 10 приятелів, і вони далі місили вже лежачих людей. На крики і прохання сусідів по сектору вони ніяк не реагували, вони просто зграєю калічили трьох уболівальників", - зазначив Волочай.

Коли з'явилася поліція, всі нападники швидко втекли в різні боки. У мережі з'явилося відео інциденту.

У Києві під час матчу ультрас "Динамо" побили глядачів (відео: YouTube)