"Побитые родители и перепуганные дети": в Киеве во время матча ультрас "Динамо" избили зрителей

Вчера, 18 сентября, киевское "Динамо" играло с "Александрией". И хотя матч закончился победой бело-синих произошел громкий скандал. Во время игры ультрас "Динамо" избили болельщиков своей же команды. При этом на стадионе было очень много детей.

Об этом инциденте рассказала болельщица Ирина Федорченко в Facebook .

По словам, женщины ультрас "Динамо" жгли на стадионе фаеры, а когда их попросили этого не делать, потому что дым идет на болельщиков с детьми и им нечем дышать, то они избили мужчин, сделавших замечание.

"В итоге: избиты родители и перепуганные дети, больше на матчи любимого клуба ни ногой. Спасибо, Ультрас", - написала Федорченко.

Спортивный комментатор Виталий Волочай на своей странице в Facebook рассказал больше подробностей инцидента.

Он отметил, что на стадионе НСК "Олимпийский" вчера было действительно много детей, поскольку "Динамо" сделало день детей. Для всех болельщиков до 14 лет вход был свободный.

На 10-й минуте матча ультрас "Динамо" не понравилось, что им сделали замечание из-за фаеров. Они начали перелезать через ограждение своего сектора на соседний, где принялись бить ногами и руками 2-3 людей, которые там сидели.

"Потом они понеслись дальше, к ним присоединились еще 10 приятелей, и они дальше месили уже лежащих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали, они просто стаей калечили трех болельщиков", - отметил Волочай.

Когда появилась полиция, все нападавшие быстро убежали в разные стороны. В сети появилось видео инцидента.

В Киеве во время матча ультрас "Динамо" избили зрителей (видео: YouTube)