Побитий за російські пісні львів’янин виявився онуком народного артиста

За словами артиста в той вечір він співав на площі, а якась пара замовила у нього пісню Висоцького про Одесу. Саме через її виконання й почався конфлікт - музиканта попросили припинити співати російською мовою у центрі Львова.

Наступного дня до хлопця, з його слів, "підлетіли семеро", які "почали все трощити". Ситуацію Максим називає провокацією, мовляв, він часто співає російською і раніше ніхто не обурювався.

"Я вважаю, що у творчості немає мови. Я - російськомовний українець. А мій дідусь - Роман Зенонович Вітошинський, народний артист України",

- заявляє музика.

Роман Вітошинський - уродженець Тернопільської області, був видатним українським оперним співаком (роки життя 1940 - 2019). Він був солістом Львівського театру опери та балету, народним артистом України став 1990 року.

Попри таку позицію щодо творчості, Максим вважає, що нічого протиправного не чинить.

"У мене проукраїнська позиція. Я не несу проросійських меседжів. Але продовжу співати російською. Тому що всі претензії до мене не мають законного обгрунтування", - заявив 20-річний музикант.

На відео нижче ситуація, з якої й почався конфлікт. Його записала і оприлюднила активістка Вікторія Шевчук, яка попросила Максима Вітошинського припинити співати російською у громадському місці.

Конфлікт у Львові через російську музику (відео: facebook.com/Вікторія Шевчук)