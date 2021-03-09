Избитый за российские песни львовянин оказался внуком народного артиста

По словам артиста в тот вечер он пел на площади, а какая-то пара заказала у него песню Высоцкого про Одессу. Именно из-за ее исполнение и начался конфликт - музыканта попросили прекратить петь на русском языке в центре Львова.

На следующий день к парню, с его слов, "подлетели семеро", которые "начали все крушить". Ситуацию Максим называет провокацией, мол, он часто поет на русском и раньше никто не возмущался.

"Я считаю, что у творчестве нет языка. Я - русскоязычный украинец. А мой дедушка - Роман Зенонович Витошинский, народный артист Украины",

- заявляет музыкант.

Роман Витошинский - уроженец Тернопольской области, был выдающимся украинским оперным певцом (годы жизни 1940 - 2019). Он был солистом Львовского театра оперы и балета, народным артистом Украины стал в 1990 году.

Несмотря на такую позицию в отношении творчества, Максим считает, что ничего противоправного не совершает.

"У меня проукраинская позиция. Я не несу пророссийских месседжей. Но продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования", - заявил 20-летний музыкант.

На видео ниже ситуация, с которой и начался конфликт. Его записала и обнародовала активистка Виктория Шевчук, которая попросила Максима Витошинского прекратить петь по-русски в общественном месте.

Конфликт во Львове из-за русской музыки (видео: facebook.com/Вікторія Шевчук)