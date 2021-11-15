Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 знялася в сміливій фотосесії: "бунт та сила"

"Олена - сильна особистість, її характер вже сформований. Тому мені як стилісту не потрібно було нічого вигадувати нового: я просто відштовхнулася від образу цілісної та сильної артистки. Єдиний експеримент - це спідниця, Олена категорично не носить сукні у звичайному житті, тому для неї це було спробою побачити її інакше", - розповіла Рознатовська.

Фото: Анастасія Мантач

На фото Олена позує в одязі та аксесуарах, які спеціально підібрані та створені для фотосету.

"Ми створили чорну шкіряну куртку, яка повністю розписана текстом пісні Vazhil. Поєднання слів і текстури має саме той ефект, до якого ми прагнули: показати міць, мужність, силу і відповідальність учасниці від України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення 2021", - поділилася дизайнер.

Переможниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 Олена Усенко залишилася задоволена втіленням різних образів під час фотозйомок.

"Фотосесія була чудова! Я обожнюю бути в кадрі. Задумка фотосесії була показати мене справжню, що я можу бути різна", - поділилася враженнями Усенко.

Фото: Анастасія Мантач