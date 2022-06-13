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Переможниця Холостяка 11 Богдан розлучилася з Заливако:"в душі боляче і сумно"

Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Марина Настевич

Переможниця 11-го сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Анна Богдан оголосила, що вони з головним героєм Михайлом Заливако розлучилися. Дівчина зізналася, що це рішення було для неї важким, але остаточним.

У своїх Instagram-сторіс вона поділилася романтичними спільними фото з колишнім коханим і зазначила, що їй зараз дуже боляче.

Раніше Богдан написала пост, в якому розкрила, що вони з Заливако більше не пара. Останнім часом вона перестала викладати знімки з ним і багато шанувальників почали писати і цікавитися, куди ж пропав Михайло.

"Дуже багато питань задають мені: де подівся Міша? Чому немає Міші? Ви розійшлися? і так далі ... я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші відносини закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені важко", - поділилася Анна.

Холостяк 11 Заливако і переможниця шоу Богдан розлучилися (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Дівчина додала, що їхнє знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку вона завжди буде пам'ятати.

Колишня дружина екс-глави Адміністрації Президента України Андрія Богдана також попросила фоловерів не питати у неї, чому так сталося. Вона хоче це "прожити в своїй тиші".

Втім, пізніше Анна сама виклала спільні фото з Михайлом в розділі сторіс і зізналася, що важко переживає розставання.

Богдан згадала найкращі моменти з Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Переглядаю наші спільні фото... Самій складно повірити, що наша історія закінчилася і що немає хеппі-енду. В душі боляче і сумно. Бачу всі ваші повідомлення. Зараз поки не готова виходити в сторіз. Потрібен час...", - написала Богдан.

Заливако поки що зберігає мовчання і ніяк не прокоментував розставання з дівчиною.

Відзначимо, що Анна стала переможницею проекту Холостяк 11 навесні 2021 року. Пара швидко стала жити разом, вони багато подорожували і ділилися романтичними кадрами. Заливако навіть залишив у Харкові свій бізнес і переїхав до Києва до обраниці.

Втім, багато користувачів мережі висловили в коментарях думку, що їхні стосунки були лише грою на публіку і прописані в контракті, який зараз підійшов до кінця.

Раніше ми писали, що головна героїня проекту Холостячка 2 Злата Огневич і переможець шоу Андрій Задворний вже не разом - чоловік кинув співачку через півтора місяці стосунків.

А також повідомляли, що Олександр Еллерт, який став обранцем Ксенії Мішиної в першому сезоні шоу Холостячка, заявив, що після розриву відносин з актрисою все ще сподівається на те, що вони будуть разом.

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ХолостякМихаил Заливако