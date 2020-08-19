Переможниця "Голосу країни" стала нареченою з початку XX століття: неймовірне відео

До Дня Незалежності України переможниця шоу "Голос країни" і заслужена артистка Оксана Муха презентувала колоритний дебютний кліп на народну пісню "Шуміла ліщина". У цьому відео співачка перевтілилася в українську наречену з початку минулого століття.

За сюжетом ролика, Оксана Муха - наречена з минулого, яка опинилася у нашому часі. Співачку одягнули у полтавський народний весільний стрій кінця XIX - початку XX століття - з колекції львівської галеристки та колекціонерки автентичного українського одягу Роксоляни Шимчук.

"На Оксані – дуже коштовне та унікальне вбрання. Такий весільний стрій був на заможних наречених. Особливість строїв Центральної України, зокрема полтавських, - у їхній кольоровості. Муху для зйомок ми одягнули у яскраву сорочку, розкішну двокрилу плахту із ручним ткацтвом, давню парчеву запаску, крайку-пояс з вічками, віночок з балабонами і позолочений дукач у формі серця з двома пташками у горі, які туляться дзьобиками, що символізує виспівану долю на двох. Цікавий факт: колись українську наречену одягали та заплітали до весілля 4-5 годин. Це був справжній ритуал", - говорить Шимчук.

Оксана Муха зізнається, що в такому одязі відчула себе царівною.

"Це неймовірні відчуття. Коли я одягнула цей весільний стрій, наповнилася силою українських традицій. Це важко описати словами, але зрозуміла, що хотіла б жити тоді, у ті часи. Це дуже моє!" - каже артистка.

Мета Оксани проста і велична водночас - щоб українська пісня звучала і співалась у кожному українському домі. А ще, щоб через українську пісню світ відкривав собі Україну та українську націю.

Оксана Муха зняла кліп на пісню "Шуміла ліщина"

Зауважимо, що в репертуарі Оксани Мухи твори різного формату: від стародавніх українських народних пісень і до сучасної авторської та експериментальної музики.

Оксана Муха - одна з найколоритніших співачок України

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