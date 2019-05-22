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Переможниця "Голосу країни” випустила весільну пісню: українці в захваті

STYLERЖиття    22.05.2019 - 20:31
Переможниця "Голосу країни” випустила весільну пісню: українці в захваті
Олена Луценко (фото: прес-служба співачки)

Олена Луценко поділилася з шанувальниками новою піснею, яка пронизує до мурашок

Переможниця 8 сезону шоу "Голос країни" Олена Луценко презентувала весільну пісню "Ти моє щастя". Це третя авторська робота співачки, та перша, яку вона написала самостійно.

“Коли ти є автором власної пісні, для тебе відкривається можливість поділитися своїми почуттями. Народження нової історії, нової картини, де я, як художник, замість фарб залишаюся наодинці із фортепіано та чистим аркушем", - коментує Олена.

За словами співачки, коли вона писала пісню "Ти моє щастя", то уявляла, що саме ці слова вона буду говорити своєму коханому на весіллі.

"Це історія освідчення, признання своїх почуттів, чистих та світлих! Розуміння того, що саме ця людина для тебе є Всесвітом, твоєю долею, твоїм щастям!” - говорить дівчина.

Олена Луценко презентувала пісню "Ти моє щастя"

Українці позитивно оцінили нове творіння тріумфаторки "Голосу країни". 

Ця пісня є ідеальним саундреком першого танцю закоханих на весіллі або зізнанням у коханні на побаченні. Ця пісня і є кохання!

Дуже класна пісня! Гарна робота. Не зупиняйся!

Дякую, Олена, за чудову нову пісню. Успіхів творчихІ Твоя колискова на "Голосі країни" - просто неперевершена! Я часто її слухаю. Супер вокал!

Професійно зроблено звук, аранжування, непогані текст та мелодія. Ну, про голос не кажу - тут все на вищому рівні.

Захоплююся вашим талантом і голосом. Хай Бог допомагає. От б ви на Євробаченні нашу країну представляли - було б здорово. 

Переможниця &quot;Голосу країни” випустила весільну пісню: українці в захваті

Скриншот

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