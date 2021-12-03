Переможець "Голосу країни" Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини

Парочка розписалася

Дівчина на відео показала свідоцтво про весілля і повідомила, що вони тепер з Романом офіційно чоловік і дружина. Розпис пройшов 2 грудня.

Також Іванка розповіла, що у неї через 10 днів буде новий паспорт, адже вона перейшла на прізвище чоловіка і стане Іванна Сасанчина.

Свідоцтво про шлюб (скріншот)

Пара вирішила створити хайп

Відзначимо, що Іванка зараз знаходиться на останніх термінах вагітності, але, мабуть, парочка вирішила підігріти інтерес підписників до своїх персон і опублікувала фотку дівчини співака з малюком.

Знімок опублікував Роман на своїй сторінці в Instagram, але потім видалив його. Багато ЗМІ побачили кадр з дитиною і почали вітати дівчину з народженням первістка. Як виявилося, на фото Іванка позувала з племінницею, яка народилася 2,5 роки тому.

Чия ж дитина?

Навіщо парочка вирішила опублікувати знімок, а потім передумала і видалила його - залишається незрозумілим.

Але сам Сасанчин відчитався перед підписниками.

"Народ для тих, хто думає, що Іванка вже народила, то це не так. На фото - її племінниця, яка народилася ще 2,5 років тому, а Іванка просто виставила фото з пологового будинку, коли вона приїжджала до своєї сестри. Тому якщо що, я ще не став батьком", - заявив хлопець в Stories.

Відзначимо, що Іванка в соцмережі охоче відповідає на питання підписників про свою вагітність і повідомляє, що зовсім-зовсім скоро малятко з'явиться на світ.