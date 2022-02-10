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Переможець Голосу країни продає квартиру в Києві, яку виграв на шоу: шанувальники його відмовляють

Новость на русском →
Київ , Четвер 10 лютого 2022 11:51
Переможець Голосу країни продає квартиру в Києві, яку виграв на шоу: шанувальники його відмовляють Фото: Роман Сасанчин (instagram.com/sasanchyn_official)
Автор: Роман Мирончук

Роман Сасанчин спочатку став переможцем проєкту Голос.Діти, а потім і Голос країни 10, за що отримав в якості нагороди квартиру від забудовника в Києві. Зараз 19-річний співак вирішив продати нерухомість, чим сильно здивував своїх шанувальників.

Про своє рішення він заявив у Instagram.

Сасанчин зазначив, що квартиру виграв 2 роки тому, і спочатку він планував зробити там ремонт і переїхати жити, але тепер плани змінилися.

"Добре подумавши я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку я згодом вам розповім, і купити меншу за розмірами квартиру!" - написав він.

Багато шанувальників спробували його відмовити від продажу нерухомості.

  • Продати це найпростіше. Купи її потім, ще й коли податкова перевірятиме заяви грошей. Роман, це буде велика помилка. Здайте її;
  • Краще здай в оренду, продати і жити в меншій при збільшенні сім'ї? Дурість юна;
  • Переможниця Від пацанки до панянки. Нове життя також отримала квартиру без ремонту в Києві. Покинула Херсон і живе в Києві. Потихеньку роблячи ремонт, на що є можливість, то і робить. Продати найлегше. Звичайно, ваша справа, але це дивно.
  • Боже, я думала людина, яка виграла Голос країни, здатна без проблем зробити ремонт в квартирі. Якось сумно так це все! Є звичайні тамади, ведучі, які купують машини, квартири, все, про що можна тільки мріяти. Блогери отримують з реклам тисячі доларів.

При цьому на захист Сасанчина став менеджер житлового комплексу, в якому розташована квартира, Микола Смиковський. Він повністю на боці Романа, і зазначив, щоб зробити ремонт в Києві в 2-кімнатній квартирі 70 квадратних метрів, необхідно мінімум 25 тисяч доларів (з технікою і меблями).

А щоб співакові розвиватися, то йому необхідно терміново переїжджати до Києва. Смиковський також заявив, що вже підібрали кілька варіантів маленьких двокімнатних квартир з ремонтом, меблями і технікою.

Нагадаємо, дружина Романа Сасанчина, Іванна, разом з місячною дочкою Елізабет потрапила до тернопільської лікарні з коронавірусом.

Раніше Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини.

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Голос країни Роман Сасанчин
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