Увидеть это - везение: полярники показали удивительное зрелище китов (видео)

Полярники показали одно из удивительных зрелищ в Антарктике - прыжки китов. Делают они это нередко, но увидеть такое действо - настоящее везение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
На видео из воды выныривает молодой представитель горбунов. Именно этот вид считается наиболее прыгающим среди своего подряда усатых китов.
Прыжок является одним из типов поведения горбунов на поверхности воды, которых в общей сложности выделяют почти два десятка.
Кит может выпрыгнуть полностью, когда над поверхностью появляется более половины тела животного или частично.
Также во время прыжков бывают разные типы оборотов - по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок.
У ученых есть несколько предположений:
Полярники отметили, что это лишь гипотезы, потому что все еще очень мало знают об этих крупных животных планеты, сильно истребленных человеком во время китобойного промысла.
Ранее мы показывали захватывающие кадры заката на Атлантическом море.
Также полярники показывали редкого кита, которого еще не исследовали в мире.