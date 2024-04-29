Увидеть это - везение: полярники показали удивительное зрелище китов (видео)

Какие виды прыгают

На видео из воды выныривает молодой представитель горбунов. Именно этот вид считается наиболее прыгающим среди своего подряда усатых китов.

Прыжок является одним из типов поведения горбунов на поверхности воды, которых в общей сложности выделяют почти два десятка.

Кит может выпрыгнуть полностью, когда над поверхностью появляется более половины тела животного или частично.

Также во время прыжков бывают разные типы оборотов - по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок.

Почему киты прыгают

У ученых есть несколько предположений:

именно так киты могут пытаться избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение от них и "почесаться" о воду

другой вариант - так они коммуникируют между собой. Звук скачка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал

Полярники отметили, что это лишь гипотезы, потому что все еще очень мало знают об этих крупных животных планеты, сильно истребленных человеком во время китобойного промысла.