"Плюси" знову влипли в грандіозний скандал: українці обурені

Студія "1+1" влипла в скандал через блокування популярного проекту блогера Тайлера Андерсона з україномовними кінооглядами Geek Journal, що виходить на YouTube. Причиною закриття каналу стали скарги медіа-холдингу на нібито порушення авторських прав.

Про ситуацію розповів сам блогер, який записав відеозвернення до українців на своєму YouTube-каналі.

Тайлер Андерсон наголошує, що у виготовленні своїх випусків для Geek Journal він брав фрагменти роликів "1+1" і застосовував "fair use", що дозволяє обмежене використання матеріалів без звернення до авторів відео. Також він додав, що ніхто з великих кінокорпорацій не пред'являв йому претензії через використання кадрів з їх контенту для створення кінооглядів. А от від "Плюсів" - раптово отримав.

Це сталося після того, як блогер "проїхався" у своєму останньому випуску на Geek Journal по телепродукції телеканалу і розповів глядачам, як "втратити все за 30 років", і "коли 1+1 став г+г". Так, "бани" від "Плюсів" він вважає помстою за гостру критику.

Відео: Тайлер Андерсон з Geek Journal розповів про закриття проекту і скандалі з "1+1"

Сьогодні Тайлер розповів, що "1+1" вже направили Geek Journal 4 страйки з 3 можливих (для блокування каналу достатньо і трьох страйків).

Також він заявив про намір подати апеляцію та оскаржити отримані від телеканалу страйки.

"Повторюсь, що відео 2-3 річної давності їм до вчора не заважали геть ніяк. Як наслідок, ютуб може прийняти наше оскарження і страйки знімуть. За гіршим сценарієм, плюси будуть впроваджувати липку цензуру до кінця і діло буде йти в суд. Але ми прекрасно розуміємо, що для ютубу ми є нулем без палки, тож прошу про всяк випадок підписуватись і на Geek Gournal, а раптом Ютубівська адміністрація поведеться на циферки і подумає, що ми таки не медіапшик?", - розповів блогер.

На підтримку Geek Journal вже виступили чимало українців, а також артисти, блогери та журналісти, серед яких Сергій Притула, "Телебачення Торонто", проекти "Рагу.чи", "Загін Кіноманів", "Проклятий раціоналіст" та інші.

Відео: Сергій Притула заступився за Geek Journal у скандалі з "1+1"

Прихильники популярного відеопроекту запустили в мережі флешмоб з хештегом #SaveGeekJournal.

Відео: "Загін Кіноманів" виступив на підтримку Geek Journal

В "1+1", своєю чергою, стверджують, що Geek Journal все ж таки порушив авторські права, використавши їх відео без згоди. Також представники телеканалу розповіли, що принцип "fair use" не діє в цьому випадку.

"1+1" оскандалилися через закриття проекту Geek Journal (фото: скріншот media.1plus1.ua)

Раніше повідомлялося, що взимку 2020 року на продюсера "1+1" завели справу після мовного скандалу.

Також ми писали про те, що нещодавно скандал навколо плагіату на шоу "Маскарад" розгорівся з новою силою.